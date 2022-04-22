In questo articolo scoprirai come creare un ufficio remoto per il tuo team e rendere fluido il flusso di documenti, gestire delle attività e la comunicazione con le soluzioni ONLYOFFICE gratuitamente.

Un'alternativa migliore per i tuoi documenti

È da tanto che siamo abituati a Google Docs e MS Office o Office Online, tuttavia, le preoccupazioni su funzionalità, privacy e compatibilità potrebbero farti iniziare a cercare un'alternativa praticabile.

ONLYOFFICE Docs è un ufficio collaborativo online completamente compatibile con i file MS Office (OOXML) e supporta tutti i formati più diffusi, inclusi ODF, PDF, e-book e modelli di moduli ecc.

Le funzionalità di modifica e formattazione richieste nel tuo lavoro quotidiano con i documenti sono a portata di mano: gli strumenti professionali per lavorare con documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni consentono di creare file di qualsiasi complessità. Usa oggetti, tabelle, grafici, equazioni, immagini e rendi i tuoi documenti ben strutturati per qualsiasi scopo, scegliendo il layout e stili di formattazione più adatti.

La suite è completata con una varietà di plugin di terze parti come Telegram per chattare, Jitsi per conferenze e chiamate audio, strumento di creazione di diagrammi e lavagne bianche Draw.io, traduzioni istantanee con Google Translate e molti altri.

ONLYOFFICE punta sulla protezione e sulla privacy per mantenere i tuoi dati sempre al sicuro. A parte varie funzionalità disponibili subito nell’editor (protezione con password, supporto per la firma digitale, filigrane, Private Rooms e altro ancora), con l'API si può limitare la copia, il download e la stampa dei file. Mentre la crittografia end-to-end e JWT proteggono i dati sensibili da accessi non autorizzati.

Collaborazione senza sforzi

Oltre a supportare ed elaborare correttamente lo stesso documento, foglio di calcolo e diapositive di presentazione con cui devi lavorare, tu e tuoi colleghi potete godere una vera libertà di collaborazione. Seleziona la modalità Fast per mostrare immediatamente le modifiche agli altri o la modalità Strict che blocca il paragrafo attivo dalle interruzioni di altri utenti. Altre funzionalità disponibili includono commenti con menzioni, revisione, cronologia delle versioni e confronto dei documenti.

I contenuti collaborativi rimangono attivi quando condividi documenti tramite link esterni o semplicemente li invii nella mail: commenti e segni di Revisione sono universalmente supportati.

Il set avanzato di autorizzazioni di condivisione consente vari tipi d'accesso: solo commenti, revisione, compilazione di moduli nei documenti e filtri personalizzati per fogli di calcolo.

ONLYOFFICE Docs è un ufficio collaborativo open-source facilmente integrabile in qualsiasi ecosistema DMS. A parte i protocolli API o WOPI ci sono anche i connettori ufficiali pronti per l'uso che rendono disponibili le soluzioni di sincronizzazione e condivisione come Nextcloud, ownCloud, Confluence, Seafile, SharePoint, Nuxeo, Alfresco ecc.

Il tuo hub di produttività da remoto

La collaborazione in ufficio non si limita ai documenti. È una buona cosa avere uno spazio condiviso per archiviare e gestire i file, distribuire e controllare i ruoli e le attività del team, organizzare la comunicazione con i clienti e pianificare il tuo lavoro, a cui ogni membro del tuo team può accedere ovunque si trovi.

Puoi infatti avere tale spazio in modo assolutamente gratuito, usando ONLYOFFICE Docs insieme alla piataforma nativa ONLYOFFICE Workspace. Grazie alla tariffa per le start-up puoi usare la soluzione per il tuo team con massimo 5 utenti senza dover pagare nulla.

Una volta distribuito ce l’hai un sistema per gestire tutti i tuoi documenti, creare attività e compiti per ogni mebro della squadra, organizzare la posta elettronica, costruire una base dei clienti nel blocco CRM, pianificare i meeting nel calendario, usare l’intranet e la chat interna per scambiare opinioni e discutere processi aziendali.

Rimani connesso da desktop and mobile

Con tutti i tipi di dispositivi personali utilizzati dai membri del tuo team, possono raggiungere l'ufficio online utilizzando applicazioni mobili e desktop.

ONLYOFFICE Desktop Editors sta in linea con la suite online e dispone delle stesse funzionalità, ma con impostazioni e caratteri locali. L’app consente di gestire e collaborare sui documenti sia offline che nel cloud. Se sei un utente di servizi come Google Drive, Seafile, Dropbox, kDrive e così via, puoi aggiungerli alla tua instanza su desktop.

La stessa cosa funziona per i dispositivi mobili: le app ONLYOFFICE per iOS e Android consentono di lavorare sul dispositivo e nel cloud e persino di collegare altri spazi di archiviazione tramite WebDAV per modificare i documenti lì. Ad esempio, puoi accedere a iCloud dall'app per iPhone per creare e modificare direttamente i file.

Se il tuo business è in crescita

ONLYOFFICE Workspace non è solo per PMI. Se hai un team in crescita e hai bisogno di aumentare il numero di utenti, spazio su disco e disponi di funzionalità più avanzate per sostenere il tuo ufficio remoto, ONLYOFFICE Workspace offre soluzioni per le aziende da utilizzare nel cloud o installare sulla tua infrastruttura privata.

Qui puoi personalizzare completamente il tuo ufficio con il branding e domain customization ed eseguire un controllo più preciso in termini di sicurezza: usa Single SignOn, crea il backup e il ripristino automatici, sincronizza il tuo server LDAP e monitora l'attività dell'ufficio.

Le soluzioni aziendali ONLYOFFICE consentono di ridimensionare il tuo sistema per adattarsi a migliaia di utenti e soddisfare le richieste di sicurezza più complesse, a partire da $ 4 per utente/anno.