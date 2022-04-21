20:57:36 Cinque morti nelle ultime 48 ore, quattro tra martedì e mercoledì e uno tra ieri e oggi, un incremento di 513 casi in un giorno: si vedono i risultati delle feste di Pasqua.

Sono stati 1418 i nuovi positivi contro i 904 guariti con un tasso di positività del 20,98%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.370 casi seguito da Aversa, con 915 casi

717 i casi a Marcianise,

603 i casi a Maddaloni,

554 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

426 i casi a Mondragone,

390 i casi a Orta di Atella,

385 i casi a San Nicola la Strada,

367 i casi a Sessa Aurunca,

335 i casi a Capua,

325 i casi a Frignano,

322 i casi a Trentola Ducenta,

305 i casi a Casal di Principe,

303 i casi a Lusciano,

294 i casi a Castel Volturno,

276 i casi a San Prisco,

261 i casi a San Marcellino,

257 i casi a San’Arpino,

254 i. Casi a Teverola,

236 i casi a San Cipriano d’Aversa,

228 i casi a San Felice a Cancello,

221 i casi a Parete,

216 i casi a Casaluce,

195 i casi a Teano,

193 i casi a Capodrise, Vitulazio,

191 i casi a Casagiove,

186 i casi a Piedimonte Matese,

185 i casi a Santa Maria a Vico,

180 i casi a Gricignano d’Aversa,

171 i casi a Alife,

166 i casi a Recale,

163 i casi a Villa Literno,

162 i casi a Macerata Campania, Succivo,

157 i casi a Frignano,

156 i casi a Alvignano,

154 i casi a Casapulla,

152 i casi a Villa di Briano,

141 i casi a Cesa,

137 i casi a Portico di Caserta,

136 i casi a Pignataro Maggiore,

133 i casi a Curti,

132 i casi a Bellona,

129 i casi a Caiazzo,

127 i casi a Vairano Patenora,

125 i casi a Calvi Risorta, San Tammaro,

121 i casi a San Marco Evangelista,

111 i casi a Cellole, Pietramelara,

97 i casi a Casapesenna,

96 i casi a Carinaro, Francolise, Grazzanise,

94 i casi a Sparanise,

81 i casi a Castel Morrone,

74 i casi a Arienzo, Piana di Monte Verna,

72 i casi a Cancello ed Arnone,

69 i casi a Carinola,

68 i casi a Cervino, Mignano Monte Lungo,

60 i casi a Camigliano,

55 i casi a Gioia Sannitica,

54 i casi a Pastorano,

53 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,

49 i casi a Riardo, Roccamonfina,

46 i casi a Marzano Appio, Valle di Maddaloni,

45 i casi a Ruviano,

43 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

41 i casi a Rocca d’Evandro,

38 i casi a Prata Sannita, Santa Maria la Fossa,

37 i casi a Castello del Matese, Pratella,

34 i casi a Presenzano,

33 i casi a San Potito Sannitico,

30 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso,

29 i casi a Caianello, Formicola, Pontelatone,

26 i casi a Santa Maria la Fossa,

24 i casi a Ailano,

23 i casi a Castel Campagnano, Dragoni, Roccaromana,

22 i casi a Baia e Latina,

21 i casi a Falciano del Massico,

20 i casi a Raviscanina, Tora e Piccilli,

19 i casi a Giano Vetusto,

16 i casi a Galluccio,

15 i casi a Conca della Campania, San Pietro Infine,

14 i casi a Fontegreca, Liberi,

13 i casi a Gallo Matese,

11 i casi a Rocchetta e Croce,

12 i casi a San Gregorio Matese,

8 i casi a Ciorlano, Letino, Valle Agricola.

Continua a calare, in Campania, l'indice di contagio.

Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 8.714 i neo positivi al Covid su 42.103 test.

Ieri l'incidenza era superiore al 21%, oggi si ferma al 20.69%. Sei i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 40 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); leggero calo anche in degenza con 731 posti letto occupati (-8 rispetto a ieri).