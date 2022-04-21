20:57:36 Cinque morti nelle ultime 48 ore, quattro tra martedì e mercoledì e uno tra ieri e oggi, un incremento di 513 casi in un giorno: si vedono i risultati delle feste di Pasqua.
Sono stati 1418 i nuovi positivi contro i 904 guariti con un tasso di positività del 20,98%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.370 casi seguito da Aversa, con 915 casi
717 i casi a Marcianise,
603 i casi a Maddaloni,
554 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
426 i casi a Mondragone,
390 i casi a Orta di Atella,
385 i casi a San Nicola la Strada,
367 i casi a Sessa Aurunca,
335 i casi a Capua,
325 i casi a Frignano,
322 i casi a Trentola Ducenta,
305 i casi a Casal di Principe,
303 i casi a Lusciano,
294 i casi a Castel Volturno,
276 i casi a San Prisco,
261 i casi a San Marcellino,
257 i casi a San’Arpino,
254 i. Casi a Teverola,
236 i casi a San Cipriano d’Aversa,
228 i casi a San Felice a Cancello,
221 i casi a Parete,
216 i casi a Casaluce,
195 i casi a Teano,
193 i casi a Capodrise, Vitulazio,
191 i casi a Casagiove,
186 i casi a Piedimonte Matese,
185 i casi a Santa Maria a Vico,
180 i casi a Gricignano d’Aversa,
171 i casi a Alife,
166 i casi a Recale,
163 i casi a Villa Literno,
162 i casi a Macerata Campania, Succivo,
156 i casi a Alvignano,
154 i casi a Casapulla,
152 i casi a Villa di Briano,
141 i casi a Cesa,
137 i casi a Portico di Caserta,
136 i casi a Pignataro Maggiore,
133 i casi a Curti,
132 i casi a Bellona,
129 i casi a Caiazzo,
127 i casi a Vairano Patenora,
125 i casi a Calvi Risorta, San Tammaro,
121 i casi a San Marco Evangelista,
111 i casi a Cellole, Pietramelara,
97 i casi a Casapesenna,
96 i casi a Carinaro, Francolise, Grazzanise,
94 i casi a Sparanise,
81 i casi a Castel Morrone,
74 i casi a Arienzo, Piana di Monte Verna,
72 i casi a Cancello ed Arnone,
69 i casi a Carinola,
68 i casi a Cervino, Mignano Monte Lungo,
60 i casi a Camigliano,
55 i casi a Gioia Sannitica,
54 i casi a Pastorano,
53 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,
49 i casi a Riardo, Roccamonfina,
46 i casi a Marzano Appio, Valle di Maddaloni,
45 i casi a Ruviano,
43 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
41 i casi a Rocca d’Evandro,
38 i casi a Prata Sannita, Santa Maria la Fossa,
34 i casi a Presenzano,
33 i casi a San Potito Sannitico,
30 i casi a Capriati al Volturno, Castel di Sasso,
29 i casi a Caianello, Formicola, Pontelatone,
24 i casi a Ailano,
23 i casi a Castel Campagnano, Dragoni, Roccaromana,
22 i casi a Baia e Latina,
21 i casi a Falciano del Massico,
20 i casi a Raviscanina, Tora e Piccilli,
19 i casi a Giano Vetusto,
16 i casi a Galluccio,
15 i casi a Conca della Campania, San Pietro Infine,
14 i casi a Fontegreca, Liberi,
13 i casi a Gallo Matese,
11 i casi a Rocchetta e Croce,
12 i casi a San Gregorio Matese,
8 i casi a Ciorlano, Letino, Valle Agricola.
Continua a calare, in Campania, l'indice di contagio.
Secondo il bollettino ordinario della Regione Campania sono 8.714 i neo positivi al Covid su 42.103 test.
Ieri l'incidenza era superiore al 21%, oggi si ferma al 20.69%. Sei i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.
Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 40 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); leggero calo anche in degenza con 731 posti letto occupati (-8 rispetto a ieri).