18:20:11 CELLOLE/BAIA DOMIZIA. Petizione sulla salvaguardia del mare del golfo di Gaeta, Baia Domizia e Baia Felice, lanciata dall’associazione amici de “l’altra Italia” presieduta dal noto attivista per Baia Domizia Gaetano Cerrito e dall’associazione “Golfo Vivo” presieduta da Giovanni Castorina.

La sottoscrizione lanciata on line è indirizzata al ministero della transizione ecologica, alla regione Lazio e alla società Acqua Latina.

I sottoscrittori, più di trecento a poche ore dal lancio della petizione sul noto sito change.org, chiedono che i depuratori fognari di Gaeta siano adeguati per l’abbattimento di fosforo e azoto, come previsto da legge dello stato per scarichi in area sensibile quale il golfo di Gaeta.

Le notevoli concentrazioni di fosforo e azoto in un’area marina a scarso ricambio idrico alimentano un’eccessiva crescita algale che con il moto ondoso crea scie di schiuma,  a volte anche contaminate da batteri fecali, che interessano le spiagge del golfo, Baia Domizia e Baia Felice.

Si chiede che tali impianti di depurazione siano dotati in uno stadio finale di tecnologia a membrana, adeguata a ottenere la conformità alla legge vigente  e una qualità delle acque di scarico adeguata ad essere immessa nel mare di un’area sensibile.

I fondi provenienti dai canoni di fognatura e depurazione versati ad  “acqua latina” siano utilizzati per la manutenzione dell’impianto fognario. I sottoscrittori chiedono inoltre alla regione Lazio, l’allontanamento degli allevamenti ittici con gabbie sommerse nel golfo di Gaeta entro giugno 2022, coniugando i posto di lavoro creati da tali allevamenti con la balneabilità del mare.

Al Ministeri della transizione ecologica, alla regione Lazio, ad “acqua Latina” e ai comuni interessati chiedono l’intervento urgente al fine di attenuare una problematica divenuta devastante per tutto il golfo di Gaeta. Infine l’appello a tutti i fruitori del mare per la sottoscrizione della petizione: “senza il vostro aiuto non ce la faremo mai”.

