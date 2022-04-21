Banner-MutuaBccSpettacolo
12:58:56 Giochi antichi, spettacolo ed animazione teatrale e laboratorio creativo al Bosco dei Cerri  del Real Sito di Carditello.

Sabato 23  aprile 2022, dalle ore 16.30 e Domenica 24 aprile 2022, dalle ore 10.30 Real Sito di Carditello,

San Tammaro

In occasione di 140 anni dalla pubblicazione del romanzo di Collodi, il Bosco dei Cerri del Real Sito di Carditello si trasforma nel " Mondo Pinocchio -  Il Bosco dei Balocchi", con laboratori creativi, ludici, spettacoli e giochi antichi. Un evento per tutta la famiglia per trascorrere un week end di puro divertimento, all'insegna del burattino più celebre del mondo.

Il biglietto comprende la partecipazione ai 2 laboratori della FDA  Eventi ed allo spettacolo itinerante della Compagnia teatrale La MansardaTeatro dell’Orco nonchè l’accesso a giochi antichi .

Vi aspettano tante  sorprese  Sabato 23 aprile  dalle 16,30  e Domenica 24 aprile dalle 10.30 ,al Real Sito di Carditello e ricordate di prenotare!!!

Sabato 23  aprile   : “Mondo di Pinocchio- Il Bosco dei Balocchi”    dalle ore 16.30

Domenica 24 aprile : Mondo di Pinocchio- Il Bosco dei Balocchi”    dalle ore 10.30

COSTI

Adulti e bambini  (dai 3 anni in su )€ 15,00

Gratuito per i bimbi al di sotto dei 3 anni 

Sconto per famiglie:
Famiglia di 3 persone 40€
Famiglia di 4 persone 50€

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE: tel.3398085602 -3473914519 

Si richiede il green pass per gli over 12  anni.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid19.

