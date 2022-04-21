12:58:56 Giochi antichi, spettacolo ed animazione teatrale e laboratorio creativo al Bosco dei Cerri del Real Sito di Carditello.
Sabato 23 aprile 2022, dalle ore 16.30 e Domenica 24 aprile 2022, dalle ore 10.30 Real Sito di Carditello,
San Tammaro
In occasione di 140 anni dalla pubblicazione del romanzo di Collodi, il Bosco dei Cerri del Real Sito di Carditello si trasforma nel " Mondo Pinocchio - Il Bosco dei Balocchi", con laboratori creativi, ludici, spettacoli e giochi antichi. Un evento per tutta la famiglia per trascorrere un week end di puro divertimento, all'insegna del burattino più celebre del mondo.
Il biglietto comprende la partecipazione ai 2 laboratori della FDA Eventi ed allo spettacolo itinerante della Compagnia teatrale La MansardaTeatro dell’Orco nonchè l’accesso a giochi antichi .
Vi aspettano tante sorprese Sabato 23 aprile dalle 16,30 e Domenica 24 aprile dalle 10.30 ,al Real Sito di Carditello e ricordate di prenotare!!!
Sabato 23 aprile : “Mondo di Pinocchio- Il Bosco dei Balocchi” dalle ore 16.30
Domenica 24 aprile : Mondo di Pinocchio- Il Bosco dei Balocchi” dalle ore 10.30
COSTI
Adulti e bambini (dai 3 anni in su )€ 15,00
Gratuito per i bimbi al di sotto dei 3 anni
Sconto per famiglie:
Famiglia di 3 persone 40€
Famiglia di 4 persone 50€
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE: tel.3398085602 -3473914519
Si richiede il green pass per gli over 12 anni.
Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid19.