19:13:31 CASERTA. Nuovo presidio questa mattina davanti alla prefettura dei lavoratori di Logista.

Le maestranze che rischiano di perdere il posto di lavoro dopo l’inspiegabile decisione della proprietà di chiudere lo stabilimento di Maddaloni si sono appellate al prefetto.

Chiaro il documento firmato dai segretario di Filt Cgil e Fit Cisl Lustro e Federico con il quale invitano il prefetto a farsi da promotore dell’interlocuzione con il ministero.

«Le scriventi con la presente, come da incontro tenutosi in Prefettura a seguito del Presidio effettuato in data odierna per la vertenza dei lavoratori della GLD, Gestione Depositi Logistica, che svolge attività di Handling per conto di Logista Italia Spa che distribuisce tabacco e sigarette per conto dei Monopoli di Stato, chiedono a S.E. il Prefetto di Caserta la possibilità di intercedere per un incontro presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico e Sociale, con l’Assessorato al lavoro e delle Politiche Sociali della Regione Campania, con la presenza della Logista Italia e ovviamente della GLD – si legge nella richiesta -

Il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura dello stabilimento di Maddaloni –presente all’interno dell’Interporto Sud Europa, presentato dalla GLD (che ovviamente alleghiamo alla presente), su un totale di 84 unità lavorative, trova soluzione di reale occupazione solo per 3 Coordinatori, che restano alla stessa GLD, e 24 operai, fra operatori d’impianto e addetti alla movimentazione, con trasferimento ad Anagni e presso la società, Elpe Global Logistic Service Spa, presente in loco e che gestisce in tale sito le attività di movimentazione interna dei prodotti in favore di Logista Italia Spa. Invece, per gli altri 57 restanti lavoratori si prospettano soluzioni non rientranti nella piena occupazione, ma solo eventuali azioni di ricollocazioni dei lavoratori, difficili da perseguire in un territorio come quello della Regione Campania. I vari incontri tenutosi presso la sede della Regione Campania, hanno avuto esito negativo nel tentativo di scongiurare la chiusura del sito di Maddaloni, poiché Logista nonostante la disponibilità della Regione Campania con l’assessore al lavoro, mirava solo ed esclusivamente a chiudere l’impianto di Maddaloni, tant’è che riferiva che comunque aveva trasferito da subito la produzione del tabacco ad Anagni, confermando di fatto la volontà di chiusura.

Una chiusura che non viene da una crisi di attività lavorativa o economica, anzi al contrario Logista Italia presenta un fatturato e utili floridi, tant’è che si è passati ad un utile di 74 milione del 2020 a oltre 97 milioni anno 2021/2022. Una decisione inaccettabile ed inconcepibile, poiché si scarica sui lavoratori e sul loro futuro lavorativo, la massimizzazione dei profitti di Logista.

Visto anche il Piano presentato dalla GLD chiediamo a S.E. il Prefetto di Caserta, un suo autorevole intervento affinché si possa definire un tavolo di confronto per la piena occupazione di tutti i lavoratori interessati e non solo di27 su un totale di 84.

Nell’attesa di vostro riscontro si porgono i nostri distinti saluti».