07:57:57 Nella mattinata odierna, nelle Province di Caserta, Napoli e Benevento, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 38 (trentotto) persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.

I provvedimenti restrittivi (dei quali 31 in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di presentazione alla p.g.) costituiscono il risultato di un’attività investigativa, avviata dall’ottobre 2018 al maggio 2020, condotta attraverso un’ampia piattaforma tecnica ed una mirata attività esterna di riscontro, che ha consentito di:

- accertare l’operatività di un gruppo criminale, attivo prevalentemente nella Valle di Suessuola e collegato al clan Massaro, i cui accoliti, anche grazie al potere intimidatorio esercitato sul territorio gestivano, in maniera monopolistica, il traffico degli stupefacenti;

- individuare sia il vertice sia le articolazioni periferiche del predetto sodalizio, quest’ultime deputate allo spaccio al dettaglio che avveniva mediante una capillare distribuzione sul territorio di diverse piazze di spaccio, ciascuna affidata ad un sodale con l’obbligo di rifornirsi presso i canali di approvvigionamento indicati dal vertice criminale;

- documentare come il gruppo in questione per affermare la supremazia sull’area di influenza, ma soprattutto allorquando emergevano criticità per il recupero crediti dai gestori di piazze di spaccio da loro rifornite, non abbia esitato a fare ricorso a minacce armate, violenti pestaggi ed atti incendiari;

- trarre in arresto, quale attività di riscontro, 8 spacciatori e sequestrare 200 grammi di hashish, 350 di cocaina, 1 pistola marca beretta cal. 7,65 nonché segnalare alle competenti Prefetture numerosissimi assuntori di stupefacente;

- appurare l’esistenza di una riservata rete telefonica costituita da cellulari “dedicati”, che consentiva le comunicazioni tra alcuni odierni indagati e loro familiari ristretti in strutture carcerarie.

I destinatari dei provvedimenti cautelari sono:

custodia cautelare in carcere

PISCITELLI Filippo cl. 1970

PISCITELLI Salvatore cl. 1964

PISCITELLI Antonio cl. 1988

PISCITELLI Antonio cl. 1994

PISCITELLI Costanza cl. 1991

PISCITELLI Michela cl. 1988

ABBATE Giuseppina cl. 1993

BASILICATA Adriano cl. 1971

CIMMINO Antonio cl. 1964

CIMMINO Lazzaro cl. 1997

DI PALMA Patrizia cl. 1976

IANNONE Francesco cl. 1971

IANNONE Gennaro cl. 1971

MIGLIORE Massimo cl. 1975

MORGILLO Alfonso cl. 1984

MORGILLO Gennaro cl. 1988

MORGILLO Veronica cl. 1987

RIVETTI Elena cl. 1969

RIVETTI Daniele cl. 1993

RIVETTI Raffaele cl. 1958

DE LUCIA Nicola cl. 1978

PELAGGI Clemente cl. 1980

FLORIANO Annunziata cl. 1988

PAPA Anna cl. 1969

PAPA Antonio cl. 1962

SERVODIO Giuseppe cl. 1964

PISCITELLI Giuseppe cl. 1995

ZAMPANO Giuseppe cl. 1997

CONTE Raffaele cl. 1971

D’ANNA Giuseppe cl. 1953

DE ROSA Crescenzo cl. 1976

arresti domiciliari

CARFORA Angelo Biagio cl. 1971

NADDEO Antonio cl. 2000

AMATO Nicola cl. 1967

ZAMPELLA Umberto cl. 1994

GREGO Alfonso cl. 1974

GAGLIARDI Luca cl. 1975

GREGO Vincenzo cl. 2000 (obbligo di presentazione alla p.g.)