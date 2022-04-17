Banner-MutuaBccSpettacolo
11:35:26 Armato di due coltelli da cucina inveisce contro il cameriere colpevole, a suo dire, di avergli servito delle pizze fredde.

E' accaduto a Quarto, in provincia i Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti prima che la situazione degenerasse.

Un cittadino ghanese di 39 anni, ma residente da tanti anni nella cittadina flegrea, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta probabilmente all'esagerata assunzione di alcol, è entrato ieri sera nella pizzeria di via Campana ed ha iniziato ad inveire contro il dipendente. Allertati i carabinieri, l'uomo è stato portato alla calma e perquisito: era in possesso di due 2 coltelli da cucina di 27 e 36 centimetri. 
    Le armi sono state sequestrate

 

