10:51:32 CASERTA. Consigliere Comunale, il Partito democratico in questo momento vive una fase di grande difficoltà a livello provinciale. Cosa pensa si debba fare?

«Diciamo che il Partito democratico vive una grande contraddizione in questo momento. Da una parte non riusciamo ad essere il partito traino della coalizione di centrosinistra svolgendo quel ruolo di guida dei processi che dovremmo avere sempre, mentre dall’altra non abbiamo la giusta umiltà per dialogare con le altre forze della coalizione De Luca che, i fatti dicono essere quella vincente. E’ necessario che il Pd recuperi autorevolezza da una parte e dall’altra riesca a dialogare con gli alleati. Dobbiamo essere la forza di riferimento per il mondo del lavoro, delle associazioni, per le parti sociali e dobbiamo farlo con tutte quelle forze che costituiscono la maggioranza del presidente De Luca in Regione Campania».

A Caserta la coalizione De Luca c’è, come stanno le cose?

«Non è un caso che Caserta è una delle poche piazze dove il Partito democratico non arretra. Per dare forza alla nostra azione politica dobbiamo consolidare il dialogo con i nostri alleati, ma dobbiamo riannodare i fili del discorso con quel mondo a Sinistra con il quale nell’ultimo periodo abbiamo avuto difficoltà a viaggiare assieme».

A cosa fa riferimento?

«Ci sono pezzi di movimenti come Io firmo per Caserta, Caserta decide, Speranza per Caserta con i quali abbiamo un sentire comune su tematiche strategiche per la città. E’ da queste tematiche che dobbiamo far ripartire il dialogo per poi cercare di appianare quelle differenze che ci hanno fatto percorrere strade diverse nell’ultima tornata amministrativa. C’è bisogno di uno sforzo da parte di tutti nell’interesse della nostra città».

Sul Macrico sono arrivate proprio da questi mondi tante critiche all’amministrazione comunale soprattutto circa la volontà di utilizzo futuro dell’area.

«Negli anni e sotto guide differenti, il consiglio comunale si è espresso con estrema chiarezza circa il futuro del Macrico: nessuna cementificazione, sarà un’area per la città, un polmone verde per Caserta. Detto questo, per la prima volta dopo venti anni grazie al lavoro del vescovo monsignor Lagnese e del presidente dell’Istituto di sostentamento del clero don Antonello Giannotti, abbiamo avuto un segnale concreto da parte della curia circa la volontà di destinare alla città il Macrico. Non dobbiamo mai dimenticare che il Macrico non è del Comune, ma della curia. Non possiamo decidere noi su un bene che non è di nostra proprietà. Il nostro dovere è accompagnare il vescovo e don Antonello in questo percorso che porterà il Macrico alla città e assieme a loro costruire il futuro dell’area per la città».

Cosa vede Gianni Comunale nel Macrico?

«E’ una mia idea, ma mi piacerebbe che si realizzasse un polo universitario all’interno dell’area Macrico. Sarebbe bellissimo avere un polo universitario nel cuore di Caserta, immerso in uno spazio verde. Io penso che con un polo universitario ci sarebbe una ricaduta positiva per la città enorme. Chiaramente, è superfluo dirlo, che lo realizzerei senza alcun tipo di speculazione edilizia».