19:20:02 La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.
L'allerta è in vigore dalle 23.59 di oggi, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l'intera giornata della domenica di Pasqua e per la mattina del lunedì in Albis.
La protezione civile "raccomanda alle autorità competenti di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e ai cittadini di prestare la massima attenzione in occasione di gite fuori porta o attività in prossimità di pontili o zone alberate".