18:34:14 CASERTA. Tra i protagonisti dell’ultimo Vinitaly a Verona c’è la cantina Carolina Bonaparte, nome importante della storia del Mezzogiorno, in quanto richiama quello dell’ultima sorella di Napoleone e della moglie di Gioacchino Murat, reggente del trono di Napoli.

Non sono però i richiami storici a rendere interessante questa etichetta, quanto piuttosto chi sono i produttori di questo vino.

Carolina Bonaparte è, infatti, l’etichetta che l’ex sottosegretario Nicola Cosentino ha lanciato insieme al fratello Antonio dopo il terremoto giudiziario che l’ha travolto e ne ha stroncato la carriera dopo anni di successi che hanno visto il politico di Casal di Principe sedere tra i banchi del consiglio regionale, del Parlamento ed essere l’uomo di punta del centrodestra in Regione Campania. Per Cosentino una seconda vita lontana dalle luci della ribalta che è ripartita rilanciando un’attività di famiglia come è evidente dalla presentazione della cantina sul suo sito. Richiami storici, alle origini, ma nessun riferimento a quel cognome che ha monopolizzato la scena politica tra la fine degli anni 90 e fino al 2013.

«La storia di Cantine Bonaparte si intreccia con la casata reale dei Borbone e dei Bonaparte - si legge sul sito - È il 1808, Gioacchino Murat assume la reggenza del trono di Napoli. Al suo fianco, pochi mesi dopo siederà sua moglie, Carolina Bonaparte, granduchessa di Berg, Regina di Napoli ed ultima sorella di Napoleone.

Durante un viaggio nelle terre aversane, Carolina rimase estremamente colpita dagli ettari di alberate di Asprinio, tanto da spingerla a scrivere in una lettera al consorte Murat: “Questa è la terra promessa, nella campagna si vedono festoni di viti attaccati agli alberi con sparsi grappoli di uva assai più belli di quelli che gli Ebrei portarono a Mosè».

Il vigneto ha oltre un secolo, la sede della società così come riporta il sito internet dell’azienda è in Via Lorenzo Maria Neroni, 7 a Caserta.

Il vino di punta, manco a dirlo, è l’asprinio aversano.

Tre gli spumanti prodotti un brut, un asprinio di Aversa doc e un falerno del Massico.

La cantina produce anche dei distillati: una grappa bianca, una grappa bariccata, un brandy e un’acquavite.