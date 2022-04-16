10:00:02 Tutto da rifare: con delibera 543 del 13 aprile scorso il direttore generale Ferdinando Russo ha provveduto ad annullare il bando per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa in disciplina ostetricia e ginecologia.

La misura riguarda gli ospedali di Marcianise e di Aversa ed è stata adottata in quanto sono stati riscontrati dal direttore sanitario dei difetti nei requisiti indicati per l’individuazione dei candidati.

Il bando era stato pubblicato con un atto del 25 luglio del 2019. Contestualmente, comunque, il direttore generale ha proceduto a ripubblicare un nuovo bando modificando le caratteristiche alle quali devono corrispondere i profili ricercati.

Le novità non finiscono comunque qui per l’ospedale di Marcianise.

Martedì 19 aprile, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo parteciperanno alla cerimonia per il taglio del nastro del nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Marcianise.

L’inaugurazione rappresenta il primo passo del maxi-intervento da oltre ventisei milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’ospedale di Marcianise predisposto da Asl e Regione.

Le maggiori risorse arriveranno dallo Stato che per l’ospedale di Marcianise ha stanziato la bellezza di 21 milioni e 850mila euro.

Importante è anche l’investimento che farà direttamente l’Asl Caserta che ha stanziato 3 milioni e 632mila euro.

Anche la Regione Campania farà la sua parte con un investimento di un milione e 150mila euro per una spesa totale di 26 milioni 632mila euro.

Il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo ha approvato il piano di interventi che prevede il completamento di una struttura che arriverà ad avere ben 183 posti letto. Definito anche il quadro dei servizi che sarà in grado di offrire l’ospedale di Marcianise.

Venti, invece, saranno i posti letto assegnati rispettivamente a Chirurgia Generale, Medicina Generale, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia per i Lungodegenti. Scende a diciotto, invece, il numero dei posti letto che avrà il reparto di Psichiatria.

La Cardiologia avrà 10 posti così come la pediatria.

Otto, invece, i posti letto per Urologia e per Gastroenterologia. Scendono a sei i posti letto per Oculistica, Neurologia, Terapia intensiva e Unità Coronarica. Il nuovo assetto dell’ospedale si chiude con il reparto di otorinolaringoiatria a cui andranno cinque posti letto.

I 183 posti letto, il complesso piano di investimenti e l’azione di ammodernamento potrebbero portare a questo risultato con la soddisfazione di un’area vasta che abbraccia anche parte del napoletano che è servita dal nosocomio della città di Marcianise. Nelle prossime ore se ne saprà di più sull’inizio dei lavori.