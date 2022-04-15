Banner-MutuaBccSpettacolo
14:23:36 Si torna a morire in provincia di Caserta: il Covid fa altre due vittime nelle ultime 24 ore. Si annullano positivi e guariti, ma il tasso di contagio continua a rimanere molto alto.

Sono stati 2258 i nuovi positivi contro i 2368 guariti per un calo di 112 casi che porta il numero totale dei contagiati 15320. Il tasso di positività è 18,58%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.460 casi seguito da Aversa, con 856 casi

675 i casi a Marcianise,

575 i casi a Maddaloni,

521 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

394 i casi a Orta di Atella,

386 i casi a Trentola Ducenta,

383 i casi a San Nicola la Strada,

366 i casi a Capua,

333 i casi a Casal di Principe, 

325 i casi a Frignano, 

319 i casi a Mondragone,

304 i casi a Lusciano,

292 i casi a Castel Volturno,

288 i casi a Sessa Aurunca,

269 i casi a San’Arpino,

246 i casi a San Cipriano d’Aversa, 

245 i casi a San Marcellino,

244 i casi a Teano,

239 i casi a Teverola,

228 i casi a San Prisco,

227 i casi a Piedimonte Matese,

213 i casi a San Felice a Cancello,

198 i casi a Casagiove,

197 i casi a Gricignano d’Aversa,

194 i casi a Parete,

184 i casi a Alife, Capodrise,

169 i casi a Recale, Villa Literno,

167 i casi a Casaluce, Macerata Campania,

164 i casi a Santa Maria a Vico,

162 i casi a Vitulazio,

146 i casi a Frignano, Succivo,

142 i casi a Villa di Briano,

141 i casi a Alvignano, Cesa,

140 i casi a Bellona, Vairano Patenora,

138 i casi a Casapulla, Pignataro Maggiore,

131 i casi a Portico di Caserta,

110 i casi a Francolise,

109 i casi a San Marco Evangelista,

108 i casi a Curti,

107 i casi a Caiazzo,

105 i casi a Grazzanise, San Tammaro, Sparanise,

97 i casi a Casapesenna,

96 i casi a Cellole,

92 i casi a Calvi Risorta,

91 i casi a Carinaro, 

90 i casi a Pietramelara,

70 i casi a Cancello ed Arnone,

69 i casi a Piana di Monte Verna,

67 i casi a Arienzo, Castel Morrone,

64 i casi a Mignano Monte Lungo,

60 i casi a Camigliano,

59 i casi a Carinola,

58 i casi a Rocca d’Evandro,

57 i casi a Cervino, Roccamonfina,

53 i casi a Castello del Matese,

52 i casi a Gioia Sannitica, Pastorano

47 i casi a Pietravairano,

43 i casi a Marzano Appio,

41 i casi a Riardo,

39 i casi a Presenzano,

38 i casi a Dragoni, Prata Sannita, Santa Maria la Fossa,

37 i casi a Sant’Angelo D’Alife Valle di Maddaloni,

36 i casi a Baia e Latina,

35 i casi a Capriati al Volturno, Ruviano,

33 i casi a Falciano del Massico, Pontelatone,

31 i casi a Castello del Matese, Formicola, Santa Maria la Fossa,

30 i casi a San Potito Sannitico,

27 i casi a Ailano,

25 i casi a Caianello, Raviscanina, San Pietro Infine,

24 i casi a Pratella, Tora e Piccilli,

22 i casi a Castel di Sasso,

21 i casi a Roccaromana,

20 i casi a Galluccio,

16 i casi a Liberi,

15 i casi a Fontegreca,

14 i casi a Conca della Campania, Castel Campagnano, Giano Vetusto,

11 i casi a Rocchetta e Croce,

10 i casi a Gallo Matese,

9 i casi a Valle Agricola,

7 i casi a Ciorlano, Letino, San Gregorio Matese.

