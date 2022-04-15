14:23:36 Si torna a morire in provincia di Caserta: il Covid fa altre due vittime nelle ultime 24 ore. Si annullano positivi e guariti, ma il tasso di contagio continua a rimanere molto alto.
Sono stati 2258 i nuovi positivi contro i 2368 guariti per un calo di 112 casi che porta il numero totale dei contagiati 15320. Il tasso di positività è 18,58%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.460 casi seguito da Aversa, con 856 casi
675 i casi a Marcianise,
575 i casi a Maddaloni,
521 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
394 i casi a Orta di Atella,
386 i casi a Trentola Ducenta,
383 i casi a San Nicola la Strada,
366 i casi a Capua,
333 i casi a Casal di Principe,
325 i casi a Frignano,
319 i casi a Mondragone,
304 i casi a Lusciano,
292 i casi a Castel Volturno,
288 i casi a Sessa Aurunca,
269 i casi a San’Arpino,
246 i casi a San Cipriano d’Aversa,
245 i casi a San Marcellino,
244 i casi a Teano,
239 i casi a Teverola,
228 i casi a San Prisco,
227 i casi a Piedimonte Matese,
213 i casi a San Felice a Cancello,
198 i casi a Casagiove,
197 i casi a Gricignano d’Aversa,
194 i casi a Parete,
184 i casi a Alife, Capodrise,
169 i casi a Recale, Villa Literno,
167 i casi a Casaluce, Macerata Campania,
164 i casi a Santa Maria a Vico,
162 i casi a Vitulazio,
146 i casi a Frignano, Succivo,
142 i casi a Villa di Briano,
141 i casi a Alvignano, Cesa,
140 i casi a Bellona, Vairano Patenora,
138 i casi a Casapulla, Pignataro Maggiore,
131 i casi a Portico di Caserta,
110 i casi a Francolise,
109 i casi a San Marco Evangelista,
108 i casi a Curti,
107 i casi a Caiazzo,
105 i casi a Grazzanise, San Tammaro, Sparanise,
97 i casi a Casapesenna,
96 i casi a Cellole,
92 i casi a Calvi Risorta,
91 i casi a Carinaro,
90 i casi a Pietramelara,
70 i casi a Cancello ed Arnone,
69 i casi a Piana di Monte Verna,
67 i casi a Arienzo, Castel Morrone,
64 i casi a Mignano Monte Lungo,
60 i casi a Camigliano,
59 i casi a Carinola,
58 i casi a Rocca d’Evandro,
57 i casi a Cervino, Roccamonfina,
53 i casi a Castello del Matese,
52 i casi a Gioia Sannitica, Pastorano
47 i casi a Pietravairano,
43 i casi a Marzano Appio,
41 i casi a Riardo,
39 i casi a Presenzano,
38 i casi a Dragoni, Prata Sannita, Santa Maria la Fossa,
37 i casi a Sant’Angelo D’Alife Valle di Maddaloni,
36 i casi a Baia e Latina,
35 i casi a Capriati al Volturno, Ruviano,
33 i casi a Falciano del Massico, Pontelatone,
31 i casi a Castello del Matese, Formicola, Santa Maria la Fossa,
30 i casi a San Potito Sannitico,
27 i casi a Ailano,
25 i casi a Caianello, Raviscanina, San Pietro Infine,
24 i casi a Pratella, Tora e Piccilli,
22 i casi a Castel di Sasso,
21 i casi a Roccaromana,
20 i casi a Galluccio,
16 i casi a Liberi,
15 i casi a Fontegreca,
14 i casi a Conca della Campania, Castel Campagnano, Giano Vetusto,
11 i casi a Rocchetta e Croce,
10 i casi a Gallo Matese,
9 i casi a Valle Agricola,
7 i casi a Ciorlano, Letino, San Gregorio Matese.