08:47:36 La Ble accede alle final four della Coppa Campania di serie C passando autorevolmente sul campo dell’Agropoli con il punteggio di 92-65.

I bianconeri - nelle cui fila hanno esordito i due nuovi acquisti Daniele Tinto e Jonathan Blair - hanno condotto la gara fin dalle prime battute ed hanno via via incrementato il vantaggio grazie alla buona precisione nel tiro dalla lunga distanza, ma anche ad una efficace organizzazione di gioco sia in attacco che in difesa.

Due punti di De Ninno e sei di Bagdonavicius hanno aperto la contesa con la formazione ospite che è andata subito sull’8-2. Mavric ha ridotto le distanze e la prima tripla di D’Urzo ha portato i salernitani a -1. Botta e risposta dalla lunga distanza tra De Ninno e Farese e nuovo ampliamento del divario prima con un canestro di Markus e poi con due triple consecutive di Cioppa (10-19). Il primo quarto è proseguito con gli ospiti a cercare di ampliare il divario ed i padroni di casa a limitare i danni con Kuvekalovic che ha fissato il risultato dei primi 10’ sul 18-24. Il rientro in campo dopo il mini intervallo è stato caratterizzato da due triple realizzate da Greco e Tinto che hanno immediatamente punito la zona messa in campo da Agropoli. Kuvekalovic ha dato il +11 (21-32) ridotto da un 6-0 firmato da Farese, Niang e Borrelli (27-32) cui hanno immediatamente risposto Bagdonavicius, Markus, e De Ninno per il massimo vantaggio dei bianconeri (27-40).

Ed è stato sempre De Ninno a mettere a segno il +16 (31-47) a 50” dall’intervallo lungo prima di una tripla di D’Aiello che ha fissato al 20’ il risultato sul 36-50. La partita non ha cambiato fisionomia alla ripresa del gioco con gli ospiti che in apertura del terzo periodo hanno prodotto un altro break di 6-0 firmato da Markus e De Ninno per il +20 (36-56). Una tripla del neo bianconero Blair ed una di Kuvekalovic hanno dato il +26 ai casertani (39-65); un divario rimasto pressoché costante al 30’ (52-76). L’ultimo periodo è stato un lunghissimo garbage time dopo il +30 di Greco (52-82) ed il +32 di Bagdonavicius (54-86) con coach D’Addio che ha dato ampio spazio in campo anche agli under presenti in formazione.

«Avevamo bisogno – commenta al termine della gara l’allenatore casertano - di avere un approccio alla partita di quelli importanti, provando ad indirizzarla da subito a nostro favore. I ragazzi sono stati bravi in questo, avendo un'intensità altissima su entrambi i lati del campo e gestendo al meglio i ritmi e soprattutto divertendosi. Approfitteremo delle final four di coppa per integrare i nuovi innesti e migliorare le cose su cui stiamo lavorando: trovare i giusti equilibri sarà fondamentale per arrivare pronti alla post season».

Con il successo di Agropoli i bianconeri raggiungono Pallacanestro Salerno, Miwa Benevento e Geko Consulting S.Antimo nelle final four di Coppa Campania in programma il 30 aprile ed il 1. Maggio.

New Basket Agropoli Paestum- Ble Juvecaserta Academy 65 – 92

(18-24, 36-50, 52-76)

Agropoli: Norci 9, Farese 19, Pekic ne, Marotta ne, D'urzo 9, Borrelli 5, Dell'Omo ne, Mavric 17. Niang 6. Allenatore: Lenzi

Ble: Mastroianni ne, Markus 12, Cioppa 18, Kuvekalovic 8, De Ninno 11, Blair 8, Greco 11, Bagdonavicius 16, Romanelli 2, Tinto 3, D'Aiello 3. Miraglia. Allenatore: D’Addio

Arbitri: Petrillo e Cusano di Avellino