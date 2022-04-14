Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

16:04:06 CASERTA. “In un momento in cui l’attenzione del presidente De Luca è puntata, anche in Conferenza Stato Regioni, sul riparto dei fondi sanitari e sulla carenza di organico è anomalo che professionalità che sono frutto di esperienza, di competenza e capacità poi non vengano recuperate. Assurdo poi che tutto ciò avvenga all’Aorn Caserta, azienda ospedaliera di rilievo nazionale”.

Così il capogruppo Lega e componente Commissione Sanità in Regione Campania, Gianpiero Zinzi, che questa mattina ha partecipato al flash mob organizzato all’esterno dell’ospedale di Caserta dal personale sanitario e socio sanitario precario.

“Siamo ancora in attesa di sapere perché la direzione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano non dia applicazione a quanto disposto dalla legge di bilancio 234/2021, così come fatto dall’Aorn ‘Santobono – Pausillipon’ di Napoli e come richiesto con l’ultima interrogazione a mia firma. Il personale sanitario precario ha garantito il mantenimento dei Lea e ha fronteggiato due anni di pandemia, ora viene mandato a casa. La Regione Campania decida: o sono eroi e allora deve tutelarli, oppure non lo sono e deve rinnegare quanto fatto finora”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:666 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:634 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1104 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next