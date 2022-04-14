09:52:41 CASERTA. Il Codacons dopo i 10.000 pacchi di Natale distribuiti in tutta Italia, visto l’aumento dei nuovi poveri, ha deciso di continuare la sua iniziativa benefica.

L’avv. Maurizio Gallicola ha colto immediatamente l’occasione per portare a Caserta l’avvenimento. Immediatamente contattato Don Antonello Giannotti, l’inesauribile parroco ha accettato con entusiasmo l’iniziativa creata durante il periodo della pandemia dall’imprenditore casertano Roberto Battaglia.

Sabato 16 aprile 2022 ore 11:00 presso la chiesa del ‘’Buon Pastore’’ avverrà la consegna dei pacchi alimentari contenenti mozzarelle e pasta ed altri generi. I pacchi sono donati dal Pastificio ‘’Antonio Pallante’’ e dal Caseificio ‘’Luca Ponticorvo‘’.

Parteciperà all’evento il Presidente nazionale Codacons avv. Carlo Rienzi, il Presidente regionale prof Enrico Marchetti, che forniranno i dati sulla povertà a Caserta e in Campania. Conoscendo la vitalità e l’entusiasmo di Don Antonello sarà senz’altro una bella festa per augurare ai più bisognosi una buona Pasqua.