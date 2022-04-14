Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

09:52:41 CASERTA. Il Codacons dopo i 10.000 pacchi di Natale distribuiti in tutta Italia, visto l’aumento dei nuovi poveri, ha deciso di continuare la sua iniziativa benefica. 

L’avv. Maurizio Gallicola ha colto immediatamente l’occasione per portare a Caserta l’avvenimento. Immediatamente contattato Don Antonello Giannotti, l’inesauribile parroco ha accettato con entusiasmo l’iniziativa creata durante il periodo della pandemia dall’imprenditore casertano Roberto Battaglia. 

Sabato 16 aprile 2022 ore 11:00 presso la chiesa del ‘’Buon Pastore’’ avverrà la consegna dei pacchi alimentari contenenti mozzarelle e pasta ed altri generi.  I pacchi sono donati dal Pastificio ‘’Antonio Pallante’’ e dal Caseificio ‘’Luca Ponticorvo‘’.  

Parteciperà all’evento il Presidente nazionale Codacons avv. Carlo Rienzi, il Presidente regionale prof Enrico Marchetti, che forniranno i dati sulla povertà a Caserta e in Campania.  Conoscendo la vitalità e l’entusiasmo di Don Antonello sarà senz’altro una bella festa per augurare ai più bisognosi una buona Pasqua.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:664 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:633 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1103 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next