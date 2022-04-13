Banner-MutuaBccSpettacolo
20:58:50 Il gruppo in Consiglio regionale insieme al segretario regionale della Lega Valentino Grant*, guidati dal segretario federale Matteo Salvini, hanno incontrato oggi il Ministro del Sud Mara Carfagna. Scopo dell’incontro, durato oltre un’ora, sono stati la ricognizione e il confronto sulle misure e i progetti che il Ministero e il Governo stanno mettendo in campo per la Campania nell’ambito del Pnrr e dell’Fsc.

In un clima di cordialità e di condivisione, si sono tracciate le direttive anche progettuali sulle quali nei prossimi mesi dovranno concentrarsi proposte e programmi sulle grandi tematiche che interessano la Campania, a partire dal lavoro, all’impresa e alle politiche sociali. Si è stabilito che, quello di oggi, è il primo di una serie di incontri che si terranno, al fine di lavorare alacremente per i territori e dare risposte celeri, che abbiano una reale visione di futuro.

“Siamo grati a Matteo Salvini che, ancora una volta, ha scelto di accompagnarci personalmente nel percorso di costruzione di una politica finalmente attenta e qualificata che dia prospettive di sviluppo alla Campania. Ringraziamo il ministro Carfagna per il grande lavoro che sta svolgendo e per la disponibilità e l’attenzione che ha mostrato per le nostre idee”. Così Valentino Grant, coordinatore regionale della Lega Campania.

