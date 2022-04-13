20:50:16 “De Luca ascolti gli allevatori bufalini e metta la parola fine a un’emergenza che in provincia di Caserta sta distruggendo un intero comparto.
Il piano di eradicazione della brucellosi, così com’è stato elaborato, presenta forti elementi di criticità evidenziati a più riprese dagli stessi allevatori costretti a proteste su proteste per far valere le proprie ragioni.
E’ arrivato il momento di aprire la stagione del dialogo e del confronto”. Così il capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.