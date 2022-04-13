Banner-MutuaBccSpettacolo
19:19:53 Sono certamente i sette morti il dato più pesante del report sul Coronavirus. Il numero delle vittime arriva a 1703 da quando è scoppiata la pandemia.

Sono stati invece 1002 i nuovi positivi contro i 1048 guariti per un calo di 53 casi che portano il numero totale dei contagiati a 15432 con un tasso di positività del 14,83%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.488 casi seguito da Aversa, con 889 casi

695 i casi a Marcianise,

596 i casi a Maddaloni,

518 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

409 i casi a Orta di Atella, Trentola Ducenta,

398 i casi a San Nicola la Strada,

369 i casi a Capua,

347 i casi a Casal di Principe, 

325 i casi a Frignano, 

311 i casi a Mondragone,

301 i casi a Lusciano,

297 i casi a Castel Volturno,

269 i casi a Sessa Aurunca,

267 i casi a San’Arpino,

264 i casi a San Cipriano d’Aversa,

251 i casi a Teano,

249 i casi a San Marcellino,

236 i casi a Teverola,

230 i casi a Piedimonte Matese,

222 i casi a San Felice a Cancello,

216 i casi a Casagiove, 

214 i casi a San Prisco,

207 i casi a Gricignano d’Aversa,

197 i casi a Parete,

185 i casi a Alife,

179 i casi a Villa Literno,

178 i casi a Capodrise,

176 i casi a Casaluce,

166 i casi a Recale, 

163 i casi a Macerata Campania,

162 i casi a Santa Maria a Vico,

160 i casi a Vitulazio,

146 i casi a Succivo,

144 i casi a Villa di Briano,

140 i casi a Vairano Patenora,

137 i casi a Cesa,

136 i casi a Casapulla,

132 i casi a Bellona, Frignano,

129 i casi a Alvignano,

126 i casi a Pignataro Maggiore, Portico di Caserta,

110 i casi a Francolise,

109 i casi a Grazzanise, Sparanise,

108 i casi a Caiazzo, 

105 i casi a San Marco Evangelista,

101 i casi a Curti,

99 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna,

98 i casi a San Tammaro,

95 i casi a Cellole,

94 i casi a Pietramelara,

81 i casi a Carinaro,

72 i casi a Arienzo,

67 i casi a Rocca d’Evandro,

63 i casi a Mignano Monte Lungo,

62 i casi a Cancello ed Arnone,

56 i casi a Castel Morrone, Cervino,

55 i casi a Carinola,

54 i casi a Gioia Sannitica,

53 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,

52 i casi a Pastorano, Piana di Monte Verna, Roccamonfina,

48 i casi a Camigliano,

46 i casi a Riardo,

43 i casi a Baia e Latina, Marzano Appio,

42 i casi a Valle di Maddaloni,

40 i casi a San Potito Sannitico,

39 i casi a Prata Sannita,

38 i casi a Santa Maria la Fossa,

37 i casi a Dragoni,

36 i casi a Presenzano,

34 i casi a Falciano del Massico, Santa Maria la Fossa,

32 i casi a Capriati al Volturno, Formicola, 

31 i casi a Ruviano,

30 i casi a Raviscanina,

29 i casi a Ailano, Castello del Matese, 

28 i casi a Galluccio,

27 i casi a Pontelatone,

26 i casi a San Pietro Infine,

22 i casi a Pratella,

21 i casi a Caianello, Tora e Piccilli,

20 i casi a Conca della Campania, 

19 i casi a Liberi,

18 i casi a Castel di Sasso,

16 i casi a Castel Campagnano,

14 i casi a Fontegreca, Roccaromana,

10 i casi a Giano Vetusto, 

9 i casi a Valle Agricola,

8 i casi a Gallo Matese, Rocchetta e Croce,,

7 i casi a Ciorlano, Letino,

6 i casi a San Gregorio Matese.

