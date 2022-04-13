19:19:53 Sono certamente i sette morti il dato più pesante del report sul Coronavirus. Il numero delle vittime arriva a 1703 da quando è scoppiata la pandemia.
Sono stati invece 1002 i nuovi positivi contro i 1048 guariti per un calo di 53 casi che portano il numero totale dei contagiati a 15432 con un tasso di positività del 14,83%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.488 casi seguito da Aversa, con 889 casi
695 i casi a Marcianise,
596 i casi a Maddaloni,
518 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
409 i casi a Orta di Atella, Trentola Ducenta,
398 i casi a San Nicola la Strada,
369 i casi a Capua,
347 i casi a Casal di Principe,
325 i casi a Frignano,
311 i casi a Mondragone,
301 i casi a Lusciano,
297 i casi a Castel Volturno,
269 i casi a Sessa Aurunca,
267 i casi a San’Arpino,
264 i casi a San Cipriano d’Aversa,
251 i casi a Teano,
249 i casi a San Marcellino,
236 i casi a Teverola,
230 i casi a Piedimonte Matese,
222 i casi a San Felice a Cancello,
216 i casi a Casagiove,
214 i casi a San Prisco,
207 i casi a Gricignano d’Aversa,
197 i casi a Parete,
185 i casi a Alife,
179 i casi a Villa Literno,
178 i casi a Capodrise,
176 i casi a Casaluce,
166 i casi a Recale,
163 i casi a Macerata Campania,
162 i casi a Santa Maria a Vico,
160 i casi a Vitulazio,
146 i casi a Succivo,
144 i casi a Villa di Briano,
140 i casi a Vairano Patenora,
137 i casi a Cesa,
136 i casi a Casapulla,
132 i casi a Bellona, Frignano,
129 i casi a Alvignano,
126 i casi a Pignataro Maggiore, Portico di Caserta,
110 i casi a Francolise,
109 i casi a Grazzanise, Sparanise,
108 i casi a Caiazzo,
105 i casi a San Marco Evangelista,
101 i casi a Curti,
99 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna,
98 i casi a San Tammaro,
95 i casi a Cellole,
94 i casi a Pietramelara,
81 i casi a Carinaro,
72 i casi a Arienzo,
67 i casi a Rocca d’Evandro,
63 i casi a Mignano Monte Lungo,
62 i casi a Cancello ed Arnone,
56 i casi a Castel Morrone, Cervino,
55 i casi a Carinola,
54 i casi a Gioia Sannitica,
53 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,
52 i casi a Pastorano, Piana di Monte Verna, Roccamonfina,
48 i casi a Camigliano,
46 i casi a Riardo,
43 i casi a Baia e Latina, Marzano Appio,
42 i casi a Valle di Maddaloni,
40 i casi a San Potito Sannitico,
39 i casi a Prata Sannita,
38 i casi a Santa Maria la Fossa,
37 i casi a Dragoni,
36 i casi a Presenzano,
34 i casi a Falciano del Massico, Santa Maria la Fossa,
32 i casi a Capriati al Volturno, Formicola,
31 i casi a Ruviano,
30 i casi a Raviscanina,
29 i casi a Ailano, Castello del Matese,
28 i casi a Galluccio,
27 i casi a Pontelatone,
26 i casi a San Pietro Infine,
22 i casi a Pratella,
21 i casi a Caianello, Tora e Piccilli,
20 i casi a Conca della Campania,
19 i casi a Liberi,
18 i casi a Castel di Sasso,
16 i casi a Castel Campagnano,
14 i casi a Fontegreca, Roccaromana,
10 i casi a Giano Vetusto,
9 i casi a Valle Agricola,
8 i casi a Gallo Matese, Rocchetta e Croce,,
7 i casi a Ciorlano, Letino,
6 i casi a San Gregorio Matese.