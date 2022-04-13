12:51:36 La scuola calcio Real Sito Caserta sta diventando negli ultimi anni un vero punto di riferimento nel panorama regionale delle scuole calcio. Nata nel lontano 2001, per 15 anni è stata una scuola di futsal con tanti giovani talenti che tutt’ora giocano in campionati nazionali.

Poi la scelta, vincente, di passare al calcio e provare a regalare un sogno agli oltre 350 ragazzi che ne fanno parte. Diversi di loro sono già nel mirino di club professionistici, ma è soprattutto nel settore di base che il Real Sito sta seminando in maniera importante. Il principio fondamentale della scuola calcio non è certamente quello di vincere campionati con le categorie del settore di base, anche se il lavoro di tanti allenatori molto preparati, fa si che quasi tutte le squadre siano ai vertici dei rispettivi raggruppamenti.

Oggi vogliamo raccontarvi la storia del gruppo UNDER 10 che si è guadagnato il pass per un torneo internazionale di grande livello come il “Berba Cup” che si terrà a Comacchio dal 13 al 15 Maggio. Questo torneo prevedeva 3 round di qualificazione (Bologna – Napoli – Milano), con una sola vincitrice cui sarebbe spettato di diritto il posto alla fase finale. Il Real Sito, ottimamente guidato da mister Federico Lamonica, ben coadiuvato dal vice D’Argenio, ha vinto la tappa di Napoli, battendo dopo 2 giorni di gare la Juve Stabia nella finalissima.

Vittoria che assume un significato ancora più grande se si pensa che il Real Sito, per scelta societaria, affronta questa stagione con una squadra composta da oltre metà della rosa che è classe 2013 e quindi gioca sotto età. La società casertana affronterà nella fase finale squadre come il Borussia Dortmund, la Juventus, lo Sporting Lisbona, il Milan e la Roma, solo per citare alcuni dei club più importanti che parteciperanno al Torneo. Esserci è già di per se una vittoria, ma siamo sicuri che la bella favola di questi 12 monellacci ha ancora qualche paginetta da scrivere!