19:16:20 Martedì 19 aprile, il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo parteciperanno alla cerimonia per il taglio del nastro del nuovo reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Marcianise.

Ne dà notizia la consigliera regionale Maria Luigia Iodice, marcianisana doc, impegnata sin dal suo insediamento nell’accompagnare il piano di rilancio del nosocomio.

«E’ una giornata storica per la nostra comunità e per i comuni vicini – ha sottolineato – l’inaugurazione del reparto di terapia intensiva segna un passo fondamentale nel programma di potenziamento dell’ospedale di Marcianise per il quale sono pronti investimenti per oltre venti milioni di euro.

Ringrazio il presidente De Luca e il manager Russo per la loro presenza, ma, soprattutto, per l’attenzione che da sempre hanno messo per il nostro ospedale».