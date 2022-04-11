18:36:16 CASERTA. La Ble Juvecaserta Academy comunica di aver sottoscritto un accordo con il giocatore Joseph Jonathan Blair, ala di 195 cm. proveniente dal Meta Formia di serie B. Nato a Borgosesia (VC) il 24 novembre 2000, è figlio di Joseph Blair, ex cestista dei Chicago Bulls (NBA) e protagonista in Italia dal 1998 al 2007 con le maglie di Biella, Pesaro ed Armani Milano ed attuale assistant coach ai Washington Wizards (NBA).

Jonhatan è cresciuto nel vivaio della Edilnol Biella, con cui ha esordito in A2 nella stagione 2019/20. Lo scorso campionato l’ha disputato in Sicilia con il Basket Castanea in serie C dove ha fatto registrare una media di 11,1 punti a partita.

Ritornato alla Edilnol Biella, è stato, poi, trasferito nel febbraio di quest’anno alla Meta Formia con cui ha disputato 7 gare del campionato di serie B realizzando 91 punti con una media di 13 a gara.