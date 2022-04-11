Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

18:36:16 CASERTA. La Ble Juvecaserta Academy comunica di aver sottoscritto un accordo con il giocatore Joseph Jonathan Blair, ala di 195 cm. proveniente dal Meta Formia di serie B. Nato a Borgosesia (VC) il 24 novembre 2000, è figlio di Joseph Blair, ex cestista dei Chicago Bulls (NBA) e protagonista in Italia dal 1998 al 2007 con le maglie di Biella, Pesaro ed Armani Milano ed attuale assistant coach ai Washington Wizards (NBA).

Jonhatan è cresciuto nel vivaio della Edilnol Biella, con cui ha esordito in A2 nella stagione 2019/20. Lo scorso campionato l’ha disputato in Sicilia con il Basket Castanea in serie C dove ha fatto registrare una media di 11,1 punti a partita.

Ritornato alla Edilnol Biella, è stato, poi, trasferito nel febbraio di quest’anno alla Meta Formia con cui ha disputato 7 gare del campionato di serie B realizzando 91 punti con una media di 13 a gara.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:614 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:579 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1052 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next