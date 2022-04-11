08:22:06 CASAGIOVE. Da tempo è in atto un tentativo di raccontare, forse, per sviare l’attenzione dalle profonde divisioni esistenti nel gruppo consiliare di opposizione, già sdoppiatosi, anche attraverso ricorrenti articoli di giornale, di stravolgenti, quanto fantasiosi riassetti del gruppo di maggioranza “Casagiove Coraggiosa”.

Si è lasciato, data la non veridicità del racconto, che esso trovasse una sua fine naturale, senza che ci fosse bisogno di smentirlo. Ma l’insistenza con cui si ritorna sull’argomento richiede, onde evitare che si instaurino dubbi tra i cittadini, una netta conferma del contrario di quanto si racconta.

I Consiglieri Comunali del gruppo di “Casagiove Coraggiosa”, uniti dalla condivisione del progetto per la città che è oggi il programma dell’Amministrazione Comunale, impegnati, in relazione alle deleghe ricevute dal Sindaco, su problemi da fronteggiare e obiettivi da realizzare, dialoganti liberamente e costantemente confrontantisi all’interno e con i cittadini, legati da un sentire comune forte e da stima e amicizia reciproche, cresciute nel tempo del lavoro svolto insieme, ritengono, in una fase difficile che richiede un grande lavoro e scelte coraggiose per i destini della città, dover categoricamente smentire le notizie, artatamente diffuse, di divisioni e le ipotesi fantasiose di riassetti e di nuovi gruppi.

Un anno e mezzo fa, davanti al rischio che le elezioni comunali, già convocate, vedessero in corsa una sola lista, davanti a difficoltà e rischi emerse forte il dovere di esserci, di offrire alla città un’alternativa. In quell’occasione si consolidò tra tutti coloro che sostennero la non facile sfida, un patto nobile, scevro da interessi di parte o personali, connotato solo dall’impegno di servire, con onore, la Città per aprirle strade nuove, ridisegnare speranze, guardare al futuro.

Quel patto non è stato mai messo in discussione da alcuno. Quel patto è vivo e necessario per la città. Quel patto rimane il legame forte del gruppo di maggioranza.”

Questo documento è stato condiviso da tutti i Consiglieri del Gruppo “Casagiove Coraggiosa”.