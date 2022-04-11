Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

08:22:06 CASAGIOVE. Da tempo è in atto un tentativo di raccontare, forse, per sviare l’attenzione dalle profonde divisioni esistenti nel gruppo consiliare di opposizione, già sdoppiatosi, anche attraverso ricorrenti articoli di giornale, di stravolgenti, quanto fantasiosi riassetti del gruppo di maggioranza “Casagiove Coraggiosa”.  

Si è lasciato, data la non veridicità del racconto, che esso trovasse una sua fine naturale, senza che ci fosse bisogno di smentirlo. Ma l’insistenza con cui si ritorna sull’argomento richiede, onde evitare che si instaurino dubbi tra i cittadini, una netta conferma del contrario di quanto si racconta. 

I Consiglieri Comunali del gruppo di “Casagiove Coraggiosa”, uniti dalla condivisione del progetto per la città che è oggi il programma dell’Amministrazione Comunale, impegnati, in relazione alle deleghe ricevute dal Sindaco, su problemi da fronteggiare e obiettivi da realizzare, dialoganti liberamente e costantemente confrontantisi all’interno e con i cittadini, legati da un sentire comune forte e da stima e amicizia reciproche, cresciute nel tempo del lavoro svolto insieme, ritengono, in una fase difficile che richiede un grande lavoro e scelte coraggiose per i destini della città, dover categoricamente smentire le notizie, artatamente diffuse, di divisioni e le ipotesi fantasiose di riassetti e di nuovi gruppi.

Un anno e mezzo fa, davanti al rischio che le elezioni comunali, già convocate, vedessero in corsa una sola lista, davanti a difficoltà e rischi emerse forte il dovere di esserci, di offrire alla città un’alternativa. In quell’occasione si consolidò tra tutti coloro che sostennero la non facile sfida, un patto nobile, scevro da interessi di parte o personali, connotato solo dall’impegno di servire, con onore, la Città per aprirle strade nuove, ridisegnare speranze, guardare al futuro.

Quel patto non è stato mai messo in discussione da alcuno. Quel patto è vivo e necessario per la città. Quel patto rimane il legame forte del gruppo di maggioranza.” 

Questo documento è stato condiviso da tutti i Consiglieri del Gruppo “Casagiove Coraggiosa”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:614 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:579 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1052 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next