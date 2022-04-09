Banner-MutuaBccSpettacolo
09:02:34 Parte lunedì prossimo, 11 aprile 2022, il nuovo servizio per i cittadini campani che consente di prenotare on-line le visite specialistiche.

Per tutti sarà infatti possibile collegarsi al Portale Salute del Cittadino e alla App Campania in Salute, e prenotare la visita specialistica o l'accertamento diagnostico nelle strutture pubbliche aderenti al Centro Unico di Prenotazione Regionale della Campania. Basterà inserire i dati della ricetta medica.

l primo appuntamento disponibile dipenderà dalla priorità indicata nella ricetta. Si ricorda infatti che la ricetta prescrive prestazioni urgenti (U), di media urgenza (B), differibili (D) e programmabili (P). 

Il servizio offre inoltre a tutti i cittadini campani la possibilità di:

  • Confermare i pre-appuntamenti per le seconde visite e pagare il ticket con carta di credito
  • Prenotare, confermare e pagare on-line anche per conto dei tuoi familiari.

Rimane sempre possibile recarsi al Centro Unico di Prenotazione o in Farmacia.

Inoltre, sempre on-line, si potrà:

- Cambiare il medico di famiglia e il pediatra, anche per i figli minorenni;

- Dichiarare il reddito per ottenere l'esenzione ticket;

- Consultare l'elenco dei vaccini effettuati;

Il Fascicolo Sanitario Elettronico offre inoltre informazioni su:

  • Green Pass;
  • Attestato di Esenzione Ticket per patologie;
  • Dati delle prestazioni farmacologiche e specialistiche, e dei referti di laboratorio. 

- Il link del sito e la app negli store on-line, saranno attivi da lunedì

 

