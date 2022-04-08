Banner-MutuaBccSpettacolo
16:40:27 "Sul covid abbiamo una buona tenuta, manteniamo più o meno invariati i ricoveri in terapia intensiva, con alcune oscillazioni nel ricovero ordinario ma resta la tenuta".

Lo ha detto online il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

"Lunedì - ha affermato nel campo sanitario - parte il portale della salute della Regione con l'app Campania in Salute con cui si può fare la prenotazione di una visita specialistica. Ricordo che sono classificate come urgenti, medie, differibili, o programmabili. Le urgenti vengono seguite in non oltre 48 ore.

Un lavoro straordinario fatto nell'ambito di un programma di burocrazia zero. Resta però anche la prenotazione in Asl e fermacia"

