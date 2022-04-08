Banner-MutuaBccSpettacolo
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

19:33:41 BELLONA. Si terrà domani, sabato 9 aprile c.a., a Bellona, “la quinta edizione del Trofeo Villa i Cesaroni” kermesse ciclistica regionale giovanile promossa ed organizzata dal Team Cesaro asd di cui è Presidente la Signore Nicolina Del Villano.

La stessa, sarà organizzata sotto l’egida di Federclismo Campania di cui è Presidente Giuseppe Cutolo. La manifestazione di Short Track in cui si immergeranno gli atleti è contemplata nelle attività giovanili-promozionali di Federciclismo e che vedrà appunto ai nastri di partenza la categoria Giovanissimi da G1 a G6 (dai 7 ai 12 anni).

Attività giovanile di Federciclismo Campania che vede come animatore il responsabile di settore regionale e comp. della commissione nazionale di categoria, il tecnico Umberto Perna. La gara si snoderà su di un percorso completamente sterrato di 450 m da ripetere più volte secondo le categorie.

Giuria La Marca Leonardo Felice (Giudice Attività Promozionale). Il ritrovo e le verifiche licenze  avrà luogo a Bellona  s.p. 333  - via Ferranzano - loc. PIP alle ore 14:30 mentre la riunione tecnica è prevista per le ore 15:30. La partenza alle  ore 16:30. Nel contempo, ci sarà anche la manifestazione di “Gioco ciclismo” a cui parteciperanno gli atleti delle categorie mpg e pg.

Parte in pompa magna la stagione ciclistica organizzativa-agonistica di Federciclismo Caserta di cui è Presidente il vulcanico Aurelio Cesaro, che dopo l’esaltante apertura stagionale a Piana di Monte Verna con Esordienti ed Allievi,  insieme al suo staff,  continuano a lavorare sodo per regalare al ciclismo casertano momenti di grandi emozioni sportive.

Alla manifestazione , oltre al Presidente di Federciclismo Campania Cutolo saranno presenti il suoi vice Raffaele Salzillo Direttore del Velodromo di Marcianise e Arturo Cordato; i consiglieri regionali Giordano e Coiro e Giuseppe Serulo Componente Commissione Nazionale SAN Federazione Ciclistica Italiana.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:583 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:543 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:1022 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next