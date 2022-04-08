19:33:41 BELLONA. Si terrà domani, sabato 9 aprile c.a., a Bellona, “la quinta edizione del Trofeo Villa i Cesaroni” kermesse ciclistica regionale giovanile promossa ed organizzata dal Team Cesaro asd di cui è Presidente la Signore Nicolina Del Villano.

La stessa, sarà organizzata sotto l’egida di Federclismo Campania di cui è Presidente Giuseppe Cutolo. La manifestazione di Short Track in cui si immergeranno gli atleti è contemplata nelle attività giovanili-promozionali di Federciclismo e che vedrà appunto ai nastri di partenza la categoria Giovanissimi da G1 a G6 (dai 7 ai 12 anni).

Attività giovanile di Federciclismo Campania che vede come animatore il responsabile di settore regionale e comp. della commissione nazionale di categoria, il tecnico Umberto Perna. La gara si snoderà su di un percorso completamente sterrato di 450 m da ripetere più volte secondo le categorie.

Giuria La Marca Leonardo Felice (Giudice Attività Promozionale). Il ritrovo e le verifiche licenze avrà luogo a Bellona s.p. 333 - via Ferranzano - loc. PIP alle ore 14:30 mentre la riunione tecnica è prevista per le ore 15:30. La partenza alle ore 16:30. Nel contempo, ci sarà anche la manifestazione di “Gioco ciclismo” a cui parteciperanno gli atleti delle categorie mpg e pg.

Parte in pompa magna la stagione ciclistica organizzativa-agonistica di Federciclismo Caserta di cui è Presidente il vulcanico Aurelio Cesaro, che dopo l’esaltante apertura stagionale a Piana di Monte Verna con Esordienti ed Allievi, insieme al suo staff, continuano a lavorare sodo per regalare al ciclismo casertano momenti di grandi emozioni sportive.

Alla manifestazione , oltre al Presidente di Federciclismo Campania Cutolo saranno presenti il suoi vice Raffaele Salzillo Direttore del Velodromo di Marcianise e Arturo Cordato; i consiglieri regionali Giordano e Coiro e Giuseppe Serulo Componente Commissione Nazionale SAN Federazione Ciclistica Italiana.