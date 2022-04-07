16:39:23 Anche oggi i guariti superano i nuovi positivi, ma la notizia migliore è che dopo oltre dieci giorni non si registrano morti.
Sono stati 1286 i guariti contro i 1206 nuovi positivi che portano il numero totale dei contagiati a 15582 con un tasso di positività del 17,33%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.475 casi seguito da Aversa, con 947 casi
717 i casi a Marcianise,
620 i casi a Maddaloni,
488 i casi a Orta di Atella,
471 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
440 i casi a Trentola Ducenta,
397 i casi a San Nicola la Strada,
352 i casi a Casal di Principe,
338 i casi a Lusciano,
325 i casi a Frignano,
321 i casi a Capua,
314 i casi a Castel Volturno,
296 i casi a Mondragone,
295 i casi a San’Arpino,
282 i casi a San Cipriano d’Aversa,
263 i casi a San Marcellino,
255 i casi a Casagiove,
252 i casi a Teverola,
249 i casi a Sessa Aurunca,
233 i casi a Teano,
224 i casi a San Felice a Cancello,
218 i casi a Piedimonte Matese,
217 i casi a Gricignano d’Aversa,
207 i casi a Parete,
200 i casi a Capodrise,
188 i casi a San Prisco,
181 i casi a Succivo,
172 i casi a Casaluce,
165 i casi a Santa Maria a Vico,
160 i casi a Cesa,
150 i casi a Alife, Recale,
149 i casi a Macerata Campania,
146 i casi a Villa Literno,
140 i casi a Vitulazio,
136 i casi a Francolise,
135 i casi a Casapulla,
131 i casi a Frignano,
130 i casi a Caiazzo,
129 i casi a Villa di Briano,
121 i casi a Curti,
120 i casi a Sparanise,
118 i casi a Calvi Risorta,
117 i casi a Cellole, Portico di Caserta,
112 i casi a Casapesenna, San Marco Evangelista,
104 i casi a Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,
100 i casi a San Tammaro,
99 i casi a Alvignano,
95 i casi a Carinaro,
94 i casi a Pietramelara,
92 i casi a Carinola,
89 i casi a Bellona,
80 i casi a Grazzanise,
68 i casi a Arienzo,
65 i casi a Rocca d’Evandro,
62 i casi a Pastorano,
58 i casi a Mignano Monte Lungo,
57 i casi a Castel Morrone,
54 i casi a Cervino,
53 i casi a Castello del Matese,
52 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
50 i casi a Valle di Maddaloni,
49 i casi a Gioia Sannitica, Pietravairano,
47 i casi a Riardo, San Potito Sannitico,
46 i casi a Marzano Appio,
43 i casi a Cancello ed Arnone,
42 i casi a Roccamonfina,
41 i casi a Presenzano,
40 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita,
39 i casi a Baia e Latina, Santa Maria la Fossa,
38 i casi a Formicola,
37 i casi a Falciano del Massico,
34 i casi a Dragoni,
33 i casi a Camigliano, Galluccio,
31 i casi a Castel Campagnano, Ruviano,
30 i casi a Capriati al Volturno, Tora e Piccilli,
29 i casi a Pontelatone,
27 i casi a Castello del Matese, Pratella,
25 i casi a Ailano,
23 i casi a Conca della Campania,
21 i casi a Caianello,
19 i casi a Liberi, Raviscanina,
17 i casi a Castel di Sasso,
12 i casi a San Pietro Infine,
11 i casi a Fontegreca,
10 i casi a Roccaromana, Valle Agricola,
9 i casi a San Gregorio Matese,
8 i casi a Rocchetta e Croce,
7 i casi a Ciorlano, Gallo Matese,
6 i casi a Giano Vetusto,
3 i casi a Letino.
In aumento i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positività per il Covid.
Secondo i dati del bollettino regionale della Campania, i positivi di oggi sono 7.435 su 41.316 test con una quota del 17,99%, in aumento rispetto al 17,47% di ieri.
6 le nuove vittime I ricoverati in terapia intensiva sono 36, a fronte dei 31 precedenti, mentre i posti in degenza occupati passano da 725 a 720.
I positivi all'antigenico sono 6.487, quelli al molecolare 948.
I test antigenici effettuati sono stati 31.165, i molecolari 10.151.