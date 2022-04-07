Banner-MutuaBccSpettacolo
16:39:23 Anche oggi i guariti superano i nuovi positivi, ma la notizia migliore è che dopo oltre dieci giorni non si registrano morti.

Sono stati 1286 i guariti contro i 1206 nuovi positivi che portano il numero totale dei contagiati a 15582 con un tasso di positività del 17,33%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.475 casi seguito da Aversa, con 947 casi

717 i casi a Marcianise,

620 i casi a Maddaloni,

488 i casi a Orta di Atella,

471 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

440 i casi a Trentola Ducenta,

397 i casi a San Nicola la Strada,

352 i casi a Casal di Principe, 

338 i casi a Lusciano,

325 i casi a Frignano,

321 i casi a Capua,

314 i casi a Castel Volturno,

296 i casi a Mondragone, 

295 i casi a San’Arpino,

282 i casi a San Cipriano d’Aversa,

263 i casi a San Marcellino, 

255 i casi a Casagiove,

252 i casi a Teverola,

249 i casi a Sessa Aurunca,

233 i casi a Teano,

224 i casi a San Felice a Cancello,

218 i casi a Piedimonte Matese,

217 i casi a Gricignano d’Aversa,

207 i casi a Parete,

200 i casi a Capodrise,

188 i casi a San Prisco,

181 i casi a Succivo,

172 i casi a Casaluce,

165 i casi a Santa Maria a Vico,

160 i casi a Cesa,

150 i casi a Alife, Recale,

149 i casi a Macerata Campania,

146 i casi a Villa Literno,

140 i casi a Vitulazio,

136 i casi a Francolise,

135 i casi a Casapulla,

131 i casi a Frignano,

130 i casi a Caiazzo,

129 i casi a Villa di Briano,

121 i casi a Curti,

120 i casi a Sparanise,

118 i casi a Calvi Risorta,

117 i casi a Cellole, Portico di Caserta,

112 i casi a Casapesenna, San Marco Evangelista,

104 i casi a Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,

100 i casi a San Tammaro,

99 i casi a Alvignano,

95 i casi a Carinaro,

94 i casi a Pietramelara,

92 i casi a Carinola,

89 i casi a Bellona,

80 i casi a Grazzanise,

68 i casi a Arienzo,

65 i casi a Rocca d’Evandro,

62 i casi a Pastorano,

58 i casi a Mignano Monte Lungo,

57 i casi a Castel Morrone,

54 i casi a Cervino,

53 i casi a Castello del Matese,

52 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

50 i casi a Valle di Maddaloni,

49 i casi a Gioia Sannitica, Pietravairano,

47 i casi a Riardo, San Potito Sannitico,

46 i casi a Marzano Appio,

43 i casi a Cancello ed Arnone,

42 i casi a Roccamonfina,

41 i casi a Presenzano,

40 i casi a Piana di Monte Verna, Prata Sannita,

39 i casi a Baia e Latina, Santa Maria la Fossa,

38 i casi a Formicola,

37 i casi a Falciano del Massico,

34 i casi a Dragoni,

33 i casi a Camigliano, Galluccio,

31 i casi a Castel Campagnano, Ruviano,

30 i casi a Capriati al Volturno, Tora e Piccilli,

29 i casi a Pontelatone,

27 i casi a Castello del Matese, Pratella,

25 i casi a Ailano, 

23 i casi a Conca della Campania,

21 i casi a Caianello,

19 i casi a Liberi, Raviscanina,

17 i casi a Castel di Sasso,

12 i casi a San Pietro Infine,

11 i casi a Fontegreca,

10 i casi a Roccaromana, Valle Agricola,

9 i casi a San Gregorio Matese,

8 i casi a Rocchetta e Croce,

7 i casi a Ciorlano, Gallo Matese,

6 i casi a Giano Vetusto,

3 i casi a Letino.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva e il tasso di positività per il Covid.

Secondo i dati del bollettino regionale della Campania, i positivi di oggi sono 7.435 su 41.316 test con una quota del 17,99%, in aumento rispetto al 17,47% di ieri.

6 le nuove vittime I ricoverati in terapia intensiva sono 36, a fronte dei 31 precedenti, mentre i posti in degenza occupati passano da 725 a 720. 

I positivi all'antigenico sono 6.487, quelli al molecolare 948. 

I test antigenici effettuati sono stati 31.165, i molecolari 10.151.

 

