20:39:41 Resta pesantissimo il bilancio delle vittime del Covid in Terra di Lavoro: sono ben quattro le vittime nelle ultime 24 ore che portano il numero totale dei deceduti a 1688.
Ancora un boom di guariti fa in modo che il totale dei contagiati scenda, anche se resta ancora alto il numero dei nuovi positivi.
Sono 1210 le persone che hanno contratto il virus, contro le 1437 tornate negative per un calo di 231 casi.
Il numero totale dei positivi è di 15662 per un tasso di positività del 16,78%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.493 casi seguito da Aversa, con 964 casi
728 i casi a Marcianise,
614 i casi a Maddaloni,
488 i casi a Orta di Atella,
462 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
431 i casi a Trentola Ducenta,
399 i casi a San Nicola la Strada,
354 i casi a Casal di Principe,
328 i casi a Lusciano,
325 i casi a Frignano,
310 i casi a Capua,
301 i casi a Castel Volturno, San’Arpino,
296 i casi a San Cipriano d’Aversa,
295 i casi a Mondragone,
276 i casi a San Marcellino,
261 i casi a Casagiove,
259 i casi a Teverola,
256 i casi a Sessa Aurunca,
232 i casi a Teano,
228 i casi a Gricignano d’Aversa,
215 i casi a San Felice a Cancello,
211 i casi a Piedimonte Matese,
206 i casi a Capodrise,
200 i casi a Parete,
195 i casi a San Prisco,
190 i casi a Succivo,
184 i casi a Casaluce,
164 i casi a Santa Maria a Vico,
162 i casi a Alife,
159 i casi a Cesa,
154 i casi a Villa Literno,
150 i casi a Recale,
142 i casi a Francolise, Macerata Campania,
140 i casi a Casapulla,
136 i casi a Frignano,
131 i casi a Caiazzo,
130 i casi a Calvi Risorta, Curti,
128 i casi a Sparanise, Vitulazio,
124 i casi a Villa di Briano,
119 i casi a Cellole,
118 i casi a Casapesenna,
112 i casi a Portico di Caserta, San Marco Evangelista,
103 i casi a Vairano Patenora,
101 i casi a Carinola,
98 i casi a Pignataro Maggiore, San Tammaro,
97 i casi a Alvignano,
96 i casi a Carinaro,
95 i casi a Bellona,
91 i casi a Pietramelara,
79 i casi a Grazzanise,
70 i casi a Arienzo,
69 i casi a Rocca d’Evandro,
60 i casi a Pastorano,
58 i casi a Castel Morrone, Mignano Monte Lungo,
56 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
54 i casi a Cervino,
53 i casi a Castello del Matese,
49 i casi a Gioia Sannitica, Riardo, Valle di Maddaloni,
46 i casi a Marzano Appio,
44 i casi a Pietravairano,
43 i casi a San Potito Sannitico,
41 i casi a Falciano del Massico,
40 i casi a Cancello ed Arnone, Prata Sannita,
38 i casi a Formicola, Santa Maria la Fossa,
37 i casi a Piana di Monte Verna, Presenzano, Roccamonfina,
34 i casi a Dragoni,
33 i casi a Camigliano, Ruviano,
32 i casi a Galluccio,
31 i casi a Castel Campagnano,
30 i casi a Baia e Latina, Tora e Piccilli,
29 i casi a Castello del Matese, Pratella,
27 i casi a Capriati al Volturno, Pontelatone,
25 i casi a Conca della Campania,
19 i casi a Raviscanina,
18 i casi a Ailano,
17 i casi a Caianello, Castel di Sasso, Liberi,
11 i casi a San Pietro Infine,
10 i casi a Fontegreca, Roccaromana, Valle Agricola,
9 i casi a Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese,
8 i casi a Gallo Matese, Giano Vetusto,
7 i casi a Ciorlano,
3 i casi a Letino.
Sono 10.099 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 55.452 test esaminati.
Il tasso di incidenza sale al 18,21% (ieri 16,93).
Tredici le nuove vittime, di cui dieci nelle ultime 48 ore e tre risalenti ai giorni precedenti. Invariata l'occupazione dei posti letto nelle intensive, a quota 35, mentre quella delle degenze cala a 725 (-4)