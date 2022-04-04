18:49:31 AVERSA. Grande fermento stamattina all'Istituto Gaetano Parente di Aversa dove il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, On.le Rossano Sasso, ha inaugurato la palestra e l'indirizzo a curvatura sportiva.

"Inizio di settimana in Campania per raccogliere l'invito dell'Istituto Comprensivo “Gaetano Parente” di Aversa, una comunità che mi ha riservato un'accoglienza splendida - ha dichiarato Sasso - L'inno di Mameli cantato insieme ai più piccoli, “Imagine” intonata con i ragazzi più grandi, l'inaugurazione della nuova palestra che sarà utilizzata anche da alcuni studenti ucraini: momenti di viva emozione. La dirigente scolastica Angela Comparone mi ha illustrato i dettagli del programma relativo alla sezione sportiva, che sarà operativa a partire da settembre. Ragazze e ragazzi avranno tre ore in più a settimana di attività fisica e potranno praticare diverse discipline sportive durante gli anni del ciclo di studi. Una iniziativa lodevole dopo il durissimo impatto della pandemia, che ha comportato un drastico calo dell'attività fisica da parte dei giovanissimi, e perfettamente in linea con gli indirizzi del ministero dell'Istruzione. Coniugare studio e sport si può e si deve. E la politica si dimostri all'altezza di queste realtà educative, capaci di essere imprescindibili punti di riferimento per le famiglie in territori particolarmente complessi.

Un grazie particolare alla prof.ssa Carmen D'Angelo che mi ha fatto conoscere questa splendida realtà". Presenti alla cerimonia anche il Coordinatore Provinciale della Lega Salvatore Mastroianni e il Consigliere Regionale Gianpiero Zinzi. Al termine della cerimonia, il Sottosegretario di Stato Rossano Sasso si è trattenuto per un saluto agli amici militanti di partito.

“La visita del sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso all’Istituto comprensivo statale Gaetano Parente di Aversa è l’ennesimo segnale di attenzione nei confronti del nostro territorio.

La stessa attenzione e un impegno sempre maggiore ho chiesto in questa fase particolare in cui le risorse del Pnrr possono consentire quel salto di qualità che i nostri edifici scolastici, spesso vecchi e malconci, necessitano.

Bisogna evitare che una gestione dei progetti poco attenta e superficiale da parte dei Comuni, come purtroppo abbiamo già avuto modo di evidenziare, si traduca in una perdita di opportunità per i territori. Il Sottosegretario, che ho invitato a fare presto ritorno in provincia di Caserta, ha convenuto sull’importanza della qualità della spesa dei fondi a disposizione”.

Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, oggi a margine della visita del Sottosegretario Rossano Sasso all’Istituto Comprensivo in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra dell’istituto.