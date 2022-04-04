11:57:31 «Regione Campania conferma il suo impegno in favore degli studenti meritevoli che frequentano gli istituti superiori di II grado.

Anche in relazione ai risultati raccolti nel 2021, infatti, la Regione ha previsto borse di studio dell’importo unico di 250 euro così come fatto lo scorso anno. Per ottenere le borse di studio le famiglie non devono superare un Isee di 15.748,48 euro. Le borse di studio saranno finanziate con le risorse del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio».

Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva in Regione Campania