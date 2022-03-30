11:22:50 Cresce il network di Italo in Campania: dal 12 giugno (in occasione del nuovo orario estivo) anche Aversa sarà servita dai treni della società.

2 servizi giornalieri che permetteranno di connettere Aversa a Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Rovigo, Padova, Mestre e Venezia.

Ci sarà un treno che partirà da Aversa alle 6:26 (il convoglio partirà da Napoli alle 6:07 e sarà ad Aversa alle 6:24) per essere a Roma Termini alle 7:35, alle 8:02 a Tiburtina, alle 9:31 a Firenze Santa Maria Novella, alle 10.18 a Bologna Centrale, alle 11:04 a Rovigo, alle 11:25 a Padova, alle 11:42 a Mestre, per finire la corsa a Venezia Santa Lucia alle 11:55.

Da nord verso sud invece sarà possibile arrivare ad Aversa alle 21:19: il treno partirà da Venezia alle 16:05, da Mestre alle 16:17, da Padova alle 16:35, da Rovigo alle 16:56, da Bologna alle 17:42, da Firenze alle 18:28, da Roma Tiburtina alle 19:57 e da Roma Termini alle 20:15. Questo servizio ripartirà alle 21:21 proseguendo per Napoli Centrale, dove arriverà alle 21:47.

Orari studiati per consentire ai cittadini campani di partire di prima mattina, avere tutta la giornata e rientrare in serata. Un’ottima opportunità per muoversi in giornata, andata e ritorno, con tutti i comfort ed i servizi dell’alta velocità.

“Abbiamo deciso di inserire Aversa nel nostro network perché conosciamo le potenzialità del territorio” commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. “Questo è un primo passo, siamo certi che Aversa risponderà bene all’arrivo dei nostri treni che garantiranno ai viaggiatori sicurezza, comfort e servizi di eccellenza che da sempre ci contraddistinguono”.