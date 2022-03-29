16:31:33 «Nuove importanti misure sono state approvate dal consiglio regionale della Campania per venire incontro alle fasce deboli colpite dai pesanti rincari che si sono registrati dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Con il via libera al disegno di legge sul ‘Sostegno alle famiglie numerose’ presentato dall’assessore Cinque, infatti è stato stabilito che i percettori di un reddito fino a 28mila euro con almeno due figli a carico o con un figlio disabile avranno diritto nel primo caso a detrazioni pari a trenta euro per ciascun figlio e nel secondo a detrazioni di 40 euro.

Avranno diritto a tali benefici 400mila famiglie campane: ancora una volta il Consiglio sotto la guida del presidente De Luca ha scelto la strada della concretezza con misure reali ed immediate per supportare i nostri concittadini più deboli travolti prima dall’incubo del Covid e poi da quello della guerra». Lo dichiara il consigliere regionale della Campania del gruppo Italia Viva Vincenzo Santangelo.