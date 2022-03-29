BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

11:05:49 Nuovo finaniamento ottenuto dall’amministrazione comunale di Cellole guidata dal Sindaco Dott. Guido Di Leone. Il progetto “TRA LUCCIOLE E STELLE” - Programma Unitario di Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale- realizzato in sinergia con alcuni Comuni del beneventano, sarà finanziato dalla Regione Campania.

“Questa estate avremo il piacere di realizzare questa nuova importate iniziativa”-annuncia il Sindaco-“con importanti ospiti, al tramonto in riva al mare.

Questa iniziativa che si realizzerà nel mese di luglio, punta ad alzare il livello e a promuovere le nostre bellezze.

Con l’Assessore al Turismo Giuseppe Ponticelli, il Consigliere delegato agli eventi Francesco Barretta ed il Consigliere delegato alla cultura Fiore Renzo D'Onofrio, proveremo a regalarvi una manifestazione unica che punta a promuovere le nostre ricchezze, in un’atmosfera magica.”

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:374 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:379 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:833 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next