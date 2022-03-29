11:05:49 Nuovo finaniamento ottenuto dall’amministrazione comunale di Cellole guidata dal Sindaco Dott. Guido Di Leone. Il progetto “TRA LUCCIOLE E STELLE” - Programma Unitario di Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale- realizzato in sinergia con alcuni Comuni del beneventano, sarà finanziato dalla Regione Campania.

“Questa estate avremo il piacere di realizzare questa nuova importate iniziativa”-annuncia il Sindaco-“con importanti ospiti, al tramonto in riva al mare.

Questa iniziativa che si realizzerà nel mese di luglio, punta ad alzare il livello e a promuovere le nostre bellezze.

Con l’Assessore al Turismo Giuseppe Ponticelli, il Consigliere delegato agli eventi Francesco Barretta ed il Consigliere delegato alla cultura Fiore Renzo D'Onofrio, proveremo a regalarvi una manifestazione unica che punta a promuovere le nostre ricchezze, in un’atmosfera magica.”