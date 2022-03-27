20:44:55 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Figlio d’arte, il consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere Luigi Pardi sta vivendo la sua prima esperienza amministrativa dopo l’elezione ottenuta lo scorso autunno.

Consigliere Pardi, dopo pochi mesi di amministrazione, ha abbandonato Fratelli d’Italia per aderire al movimento mastelliano ‘Noi di Centro’. Cosa l’ha spinto a prendere questa importante decisione?

«Credo fermamente che il futuro della politica italiana sia rappresentato dal grande centro. Per questo motivo il nuovo movimento del sindaco di Benevento Clemente Mastella incarna un progetto che guarda avanti. Inoltre, in ‘Noi di Centro’ ho incontrato tanti vecchi amici, come il vicesindaco di Cellole e consigliere provinciale Giovanni Iovino e il segretario regionale Luigi Bosco, con il quale mi lega un rapporto di vecchia data».

Oltre a lei, il gruppo consiliare ‘Noi di Centro’ di Santa Maria Capua Vetere conta anche sull’ex assessore comunale Francesco Petrella. Adesso cosa vi aspettate dal sindaco?

«Il mio personale impatto con la maggioranza è stato sicuramente positivo. Siamo a completa disposizione del sindaco Antonio Mirra. E' inutile negare che le mie dimissioni dalle commissioni consiliari e la mancata rappresentanza del nostro gruppo in giunta, ci pongono un po' ai margini del progetto. Non chiediamo nulla ma puntiamo ad essere coinvolti per lavorare solo ed esclusivamente per il bene della nostra città».

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?

«Come detto vogliamo operare per lo sviluppo di Santa Maria Capua Vetere; soprattutto per questo motivo ho deciso di passare in maggioranza. Non ci sono interessi personali, per fortuna non devo vivere di politica. Del resto sarebbe stato molto più conveniente restare in opposizione e prendermi il gettone di presenza delle commissioni. Invece ho preferito dimettermi e lavorare quotidianamente per il futuro della città».