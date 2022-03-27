BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

20:44:55 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Figlio d’arte, il consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere Luigi Pardi sta vivendo la sua prima esperienza amministrativa dopo l’elezione ottenuta lo scorso autunno.

Consigliere Pardi, dopo pochi mesi di amministrazione, ha abbandonato Fratelli d’Italia per aderire al movimento mastelliano ‘Noi di Centro’. Cosa l’ha spinto a prendere questa importante decisione?

«Credo fermamente che il futuro della politica italiana sia rappresentato dal grande centro. Per questo motivo il nuovo movimento del sindaco di Benevento Clemente Mastella incarna un progetto che guarda avanti. Inoltre, in ‘Noi di Centro’ ho incontrato tanti vecchi amici, come il vicesindaco di Cellole e consigliere provinciale Giovanni Iovino e il segretario regionale Luigi Bosco, con il quale mi lega un rapporto di vecchia data».

Oltre a lei, il gruppo consiliare ‘Noi di Centro’ di Santa Maria Capua Vetere conta anche sull’ex assessore comunale Francesco Petrella. Adesso cosa vi aspettate dal sindaco?

«Il mio personale impatto con la maggioranza è stato sicuramente positivo. Siamo a completa disposizione del sindaco Antonio Mirra. E' inutile negare che le mie dimissioni dalle commissioni consiliari e la mancata rappresentanza del nostro gruppo in giunta, ci pongono un po' ai margini del progetto. Non chiediamo nulla ma puntiamo ad essere coinvolti per lavorare solo ed esclusivamente per il bene della nostra città».

Quali sono i suoi obiettivi per il futuro?

«Come detto vogliamo operare per lo sviluppo di Santa Maria Capua Vetere; soprattutto per questo motivo ho deciso di passare in maggioranza. Non ci sono interessi personali, per fortuna non devo vivere di politica. Del resto sarebbe stato molto più conveniente restare in opposizione e prendermi il gettone di presenza delle commissioni. Invece ho preferito dimettermi e lavorare quotidianamente per il futuro della città».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:324 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:340 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:789 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next