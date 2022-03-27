20:08:57 CASERTA. L’ultima parola sulla realizzazione dei trecento appartamenti a Puccianiello ci sarà nel prossimo mese di maggio, quando è in calendario davanti al Tar l’udienza per il giudizio di ottemperenza richiesto dall’imprenditore Gianfranco Tedesco per il tramite del suo legale Renato Labriola.

In realtà, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, non sembra ci sia troppo spazio all’immaginazione sull’esito del verdetto del tribunale amministrativo.

Il Consiglio di Stato, infatti ha accolto su tutta la linea la tesi dell’avvocato Renato Labriola sostenendo che l’imprenditore può portare avanti il suo progetto dell’housing sociale a Puccianiello anche senza il contributo economico della Regione Campania.

Perché ciò avvenga, proprio la Regione Campania dovrà dare il via libera alla costruzione degli alloggi trattandosi di un progetto che nasce nell’ambito di un bando dell’ente di Palazzo Santa Lucia.

Nel caso in cui non ci dovesse essere questo permesso lo scenario possibile potrebbe essere quello della nomina di un commissario ad acta chiamato a far rispettare il verdetto del Consiglio di Stato.

La sentenza di inizio marzo della quarta sezione del consiglio di stato, presidente Vincenzo Lopilato estensore Alessandro Verrico, dà un’accelerata forte alla conclusione di una querelle nata nel lontano 2009 in quanto accoglie tutte le richieste presentate dall’imprenditore in questo lungo braccio di ferro amministrativo.

Tutto parte il 16 luglio 2009 quando il Consorzio Asppi Casa - La Casa del Popolo Verde, insieme al Consorzio Urbania srl, risponde al bando della Regione e presenta un progetto che viene approvato dalla Regione Campania con Decreto 62 del 3 marzo 2011 del dirigente del settore edilizia popolare.

Il bando regionale prevede un contributo per i soggetti che intendono realizzare tali alloggi ed è qui che scatta l’inghippo.

Durante l'istruttoria del procedimento di selezione delle proposte, è intervenuta la legge regionale 5 del 6 maggio 2013, che, all'articolo 1, comma 153, ha previsto che "...la concessione di nuovi contributi o agevolazioni in favore di soggetti attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella regione Campania è consentita solo per interventi di recupero edilizio e non per quelli di nuova edificazione".

Tale normativa non ha spaventato l’Asppi che il 19 novembre 2013, questa volta senza il Consorzio Urbania, procedeva ad integrare la documentazione relativa al proprio progetto comunicando alla Regione di essere interessata ad andare avanti anche in assenza di contributo.

Nonostante tale integrazione il 23 gennaio 2014 la Regione Campania ha provveduto ad escludere il progetto, tesi confermata anche con il decreto dirigenziale 347 del 2014 dopo le deduzioni presentate dal consorzio Asppi. E qui comincia la battaglia giudiziaria che, tra le altre cose, accomuna Tedesco anche ad altri imprenditori casertani che pure hanno subito il suo stesso destino. A differenza di altri, però, Tedesco riesce a vincere dal momento che il Tar accoglie il suo ricorso, presentato dall’avvocato Renato Labriola, e condanna la Regione Campania alle spese, imponendole di riconoscere al gruppo la possibilità di portare avanti il progetto di edilizia popolare. Con la sentenza del 24 marzo 2016 i giudici Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF, Fabrizio D'Alessandri Consigliere, e Francesca Petrucciani, Primo Referendario affermano che «La previsione dell’adozione di una variante urbanistica al ricorrere di determinate condizioni oggettive per la realizzazione di un progetto di housing sociale non può intendersi come la concessione di un’agevolazione in favore dell’interessato, ma come una misura per l’attuazione di un progetto per il quale ricorrono i presupposti di esecuzione e la compresenza di un interesse pubblico». La vittoria davanti al Tar non ha chiuso, però, il braccio di ferro con la Regione che ha presentato appello al Consiglio di Stato il quale, a suo volta, ha dato nuovamente ragione all’imprenditore che ora, per vedere realizzato il suo progetto dovrà ottenere l’autorizzazione da parte dell’ente di Palazzo Santa Lucia.

La parola fine potrebbe arrivare a maggio, anche se, in questa vicenda, gli imprevisti sono stati sempre dietro l’angolo.

Se arrivasse il permesso a costruire il processo di trasformazione che sta vicendo la città di Caserta andrebbe ad interessare anche Puccianiello.

L’area su cui andrebbero a sorgere gli alloggi è di proprietà di Tedesco. Si tratta di un terreno a cui si accede da via Domenico Capitelli e sul quale l’imprenditore vorrebbe realizzare gli appartamenti di edilizia popolare.

Per non farsi mancare nulla in questa vicenda di carte bollate, anche l’area in questione è stata al centro di una querelle amministrativa.

Il Comune di Caserta, infatti, mette in discussione la destinazione d’uso del terreno di via Capitelli accatastato nel progetto per l’housing come C5, cioé edificabile.

L’ufficio urbanistica ha comunicato, alla proprietà la destinazione d’uso differente con un provvedimento del 17 maggio 2016. Contro tale decisione Tedesco ha presentato ricorso al Tar con l’avvocato Renato Labriola, legale che lo affianca in tutto sin dall’inizio di questa battaglia, che in maniera dettagliata e circostanziata ha spiegato come tale atto del Comune sia illegittimo e lesivo degli interessi imprenditoriali del suo assistito.

La diatriba tra la proprietà ed il Comune di Caserta in merito alla classificazione urbanistica del terreno ha origini lontane e fa riferimento addirittura all'approvazione del piano regolatore avvenuta nel 1984, da parte della Provincia.

Ad accompagnare il ricorso una perizia tecnica affidata alla società di servizi ERRECI sas dell'ingegner Salvatore Roberti, che ha evidenziato una serie di omissioni amministrative, che sarebbero state commesse tra il 1985 e il 1989, da parte degli Uffici Comunali. Dal ricorso emerge come, in quegli anni, mentre da un lato il Comune provvedeva a realizzare un piano particolareggiato, il cosiddetto Puccianiello 2, dall’altro la Provincia realizzava il piano regolatore generale accatastando l’area di proprietà di Tedesco come C5. La mancata comunicazione tra gli uffici ha determinato lo stato di confusione che, a distanza di trent’anni, non si è ancora risolta anche perché, nel contempo, un’area nelle prospicienze del cimitero veniva accatastata come F1, verde attrezzato. La zona oggetto del ricorso ha subito un forte processo di urbanizzazione cosa che, secondo Labriola, di fatto, la renderebbe edificabile e renderebbe nullo il provvedimento del 2016. «Ora il Comune di Caserta, ben conscio di ciò, insiste pervicacemente a considerare quella zona F1-verde di rispetto quando de facto la stessa è totalmente urbanizzata e vi sono stati rilasciati anche permessi di costruire da parte del Comune di Caserta e quindi la stessa - si legge in un passaggio dell’esposto - è da considerare come zona C5, o, tutt'al più zona 167 come da piano di zona 167 (Puccianniello 2)».

Questioni cavillose che sarebbero superate comunque nel momento in cui Regione Campania dovesse dare il via libera alla costruzione degli alloggi così come da sentenza del Consiglio di Stato.