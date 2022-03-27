10:11:58 MONDRAGONE. La PrimaVera coalizione pronta al buongoverno dì Mondragone si è costituita all’insegna del civismo, mettendo da parte i simboli ed abbandonando gli schemi usuali.

Un impegno per la città serio e responsabile nelle azioni, deciso e determinato nelle scelte, cosciente e consapevole delle difficoltà.

All’insegna dì valori condivisi, contro il malgoverno degli ultimi cinque anni condito da un clientelismo esasperato come non mai, la compagine sociale propone una concreta alternativa politica ed amministrativa al “patto civico”, per far sì che la competenza e la dedizione possano consegnare la normalità, il decoro, la sicurezza e la pulizia ancor prima che la realizzazione dì grandi progetti fantasmagorici, men che meno dì promesse irrealizzabili a cui negli ultimi anni si e’ dovuta quasi abituare la comunità.

E’ da tanto, o poco se dir si voglia, che inizia la PrimaVera coalizione del buon governo a Mondragone!