BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

21:01:48 Ennesima giornata di lutto da dimenticare per la provincia di Caserta: sono ben cinque le vittime da Covid nelle ultime 24 ore.

Lo riferisce il report dell’Asl che fa segnare un nuovo aumento che certifica la nuova impennata di contagi che va avanti ormai da giorni.

Sono 17629 i positivi, 217 in più rispetto a ieri con 1357 nuovi positivi contro 1135 guariti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.703 casi seguito da Aversa, con 951 casi

822 i casi a Marcianise,

682 i casi a Maddaloni,

551 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

549 i casi a San Nicola la Strada,

539 i casi a Orta di Atella,

447 i casi a Casal di Principe,

436 i casi a Trentola Ducenta,

345 i casi a Teverola,

325 i casi a Frignano,

321 i casi a Lusciano, San Marcellino,

307 i casi a San’Arpino,

305 i casi a Castel Volturno,

300 i casi a Capua,

296 i casi a Mondragone,

288 i casi a Capodrise,

278 i casi a San Cipriano d’Aversa,

269 i casi a San Felice a Cancello,

262 i casi a Sessa Aurunca,

256 i casi a Piedimonte Matese,

245 i casi a Gricignano d’Aversa, San Prisco,

242 i casi a Parete,

237 i casi a Teano,

225 i casi a Casagiove,

209 i casi a Santa Maria a Vico,

204 i casi a Cesa,

200 i casi a Succivo,

196 i casi a Casaluce, Villa Literno,

195 i casi a Frignano, Recale,

191 i casi a Alife,

184 i casi a Casapulla,

177 i casi a Macerata Campania,

161 i casi a Sparanise,

158 i casi a Casapesenna,

144 i casi a Villa di Briano,

138 i casi a Caiazzo,

136 i casi a San Tammaro,

132 i casi a Alvignano,

130 i casi a Portico di Caserta,

129 i casi a Bellona,

122 i casi a Curti,

118 i casi a Carinaro,

116 i casi a San Marco Evangelista,

115 i casi a Cellole, Vairano Patenora,

114 i casi a Pignataro Maggiore,

113 i casi a v

109 i casi a Calvi Risorta,

105 i casi a Carinola,

99 i casi na Pietramelara,

95 i casi a Arienzo,

86 i casi a Castel Morrone,

83 i casi a Francolise, Gioia Sannitica,

79 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

77 i casi a Riardo,

76 i casi a Piana di Monte Verna,

75 i casi a Cervino,

74 i casi a Cancello ed Arnone,

73 i casi a Rocca d’Evandro,

66 i casi a Grazzanise,

61 i casi a Falciano del Massico,

59 i casi a Ruviano,

58 i casi a Roccamonfina,

55 i casi a Mignano Monte Lungo,

53 i casi a Castello del Matese,

50 i casi a Prata Sannita,

46 i casi a Pastorano,

45 i casi a Pietravairano,

44 i casi a Santa Maria la Fossa,

41 i casi a Valle di Maddaloni,

38 i casi a Ailano, San Potito Sannitico,

36 i casi a Pontelatone, Pratella,

33 i casi a Castello del Matese,

32 i casi a Camigliano, Presenzano,

30 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso,

28 i casi a Conca della Campania, Galluccio,

27 i casi a Dragoni, Liberi,

22 i casi a Marzano Appio, San Gregorio Matese,

19 i casi a Capriati al Volturno, Fontegreca, Raviscanina,

18 i casi a Baia e Latina,

17 i casi a San Pietro Infine

16 i casi a Caianello,

15 i casi a Formicola, Giano Vetusto,

14 i casi a Tora e Piccilli,

10 i casi a Rocchetta e Croce,

8 i casi a Valle Agricola,

7 i casi a Ciorlano, Roccaromana,

6 i casi a Gallo Matese,

2 i casi a Letino.

Sono 8.517 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 46.188 test eseguiti.

Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile al 18,43% (ieri 18,3), ormai da giorni al di sopra della media nazionale.

Dieci le vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi. L'occupazione dei posti letto cala in terapia intensiva (33 pazienti, -4 rispetto a ieri) mentre aumenta nettamente in degenza, con 641 ricoverati (+30)

 

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:290 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:311 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:764 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next