21:01:48 Ennesima giornata di lutto da dimenticare per la provincia di Caserta: sono ben cinque le vittime da Covid nelle ultime 24 ore.
Lo riferisce il report dell’Asl che fa segnare un nuovo aumento che certifica la nuova impennata di contagi che va avanti ormai da giorni.
Sono 17629 i positivi, 217 in più rispetto a ieri con 1357 nuovi positivi contro 1135 guariti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.703 casi seguito da Aversa, con 951 casi
822 i casi a Marcianise,
682 i casi a Maddaloni,
551 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
549 i casi a San Nicola la Strada,
539 i casi a Orta di Atella,
447 i casi a Casal di Principe,
436 i casi a Trentola Ducenta,
345 i casi a Teverola,
325 i casi a Frignano,
321 i casi a Lusciano, San Marcellino,
307 i casi a San’Arpino,
305 i casi a Castel Volturno,
300 i casi a Capua,
296 i casi a Mondragone,
288 i casi a Capodrise,
278 i casi a San Cipriano d’Aversa,
269 i casi a San Felice a Cancello,
262 i casi a Sessa Aurunca,
256 i casi a Piedimonte Matese,
245 i casi a Gricignano d’Aversa, San Prisco,
242 i casi a Parete,
237 i casi a Teano,
225 i casi a Casagiove,
209 i casi a Santa Maria a Vico,
204 i casi a Cesa,
200 i casi a Succivo,
196 i casi a Casaluce, Villa Literno,
195 i casi a Frignano, Recale,
191 i casi a Alife,
184 i casi a Casapulla,
177 i casi a Macerata Campania,
161 i casi a Sparanise,
158 i casi a Casapesenna,
144 i casi a Villa di Briano,
138 i casi a Caiazzo,
136 i casi a San Tammaro,
132 i casi a Alvignano,
130 i casi a Portico di Caserta,
129 i casi a Bellona,
122 i casi a Curti,
118 i casi a Carinaro,
116 i casi a San Marco Evangelista,
115 i casi a Cellole, Vairano Patenora,
114 i casi a Pignataro Maggiore,
113 i casi a v
109 i casi a Calvi Risorta,
105 i casi a Carinola,
99 i casi na Pietramelara,
95 i casi a Arienzo,
86 i casi a Castel Morrone,
83 i casi a Francolise, Gioia Sannitica,
79 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
77 i casi a Riardo,
76 i casi a Piana di Monte Verna,
75 i casi a Cervino,
74 i casi a Cancello ed Arnone,
73 i casi a Rocca d’Evandro,
66 i casi a Grazzanise,
61 i casi a Falciano del Massico,
59 i casi a Ruviano,
58 i casi a Roccamonfina,
55 i casi a Mignano Monte Lungo,
53 i casi a Castello del Matese,
50 i casi a Prata Sannita,
46 i casi a Pastorano,
45 i casi a Pietravairano,
44 i casi a Santa Maria la Fossa,
41 i casi a Valle di Maddaloni,
38 i casi a Ailano, San Potito Sannitico,
36 i casi a Pontelatone, Pratella,
33 i casi a Castello del Matese,
32 i casi a Camigliano, Presenzano,
30 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso,
28 i casi a Conca della Campania, Galluccio,
27 i casi a Dragoni, Liberi,
22 i casi a Marzano Appio, San Gregorio Matese,
19 i casi a Capriati al Volturno, Fontegreca, Raviscanina,
18 i casi a Baia e Latina,
17 i casi a San Pietro Infine
16 i casi a Caianello,
15 i casi a Formicola, Giano Vetusto,
14 i casi a Tora e Piccilli,
10 i casi a Rocchetta e Croce,
8 i casi a Valle Agricola,
7 i casi a Ciorlano, Roccaromana,
6 i casi a Gallo Matese,
2 i casi a Letino.
Sono 8.517 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 46.188 test eseguiti.
Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile al 18,43% (ieri 18,3), ormai da giorni al di sopra della media nazionale.
Dieci le vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi. L'occupazione dei posti letto cala in terapia intensiva (33 pazienti, -4 rispetto a ieri) mentre aumenta nettamente in degenza, con 641 ricoverati (+30)