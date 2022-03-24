19:16:55 CASERTA. Marianna Iorio M5s: Trovo assolutamente assurde ed ingiustificate le dichiarazioni del Governatore De Luca sull’emergenza pandemica in Campania.

In primo luogo, continua la deputata Marianna Iorio, in merito alla necessità di procedere immediatamente alla somministrazione della quarta dose di vaccino, allo stato attuale non ci sono indicazioni precise fornite dal Cts, se non per i pazienti estremamente fragili.

Per quanto riguarda l’obbligo di indossare le mascherine e sul persistere nell’utilizzo del Green pass non è più tollerabile discostarsi dalle indicazioni fornite dal Governo e dai provvedimenti adottati su scala nazionale.

Dal 1 aprile, si ricorda, termina l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto e dal 1° maggio diremo addio alla carta verde e alle mascherine al chiuso, il cui obbligo è stato prorogato al 30 aprile. Fino a quel giorno, le FFP2 saranno obbligatorie sui mezzi pubblici, per andare a vedere un film al cinema o assistere a uno spettacolo teatrale.

Il green pass rafforzato rimarrà obbligatorio fino al 31 dicembre solo per entrare in ospedale e nelle residenze per anziani.

Sempre dal 1 aprile non sarà più obbligatorio esibire il green pass rafforzato per bar, ristoranti.

I contagi ed i ricoveri stanno calando anche grazie alla elevata circolazione del virus. Siamo in una fase di decelerazione e siamo entrati nella fase definita “endemica”.

E’ il momento di ripartire senza paura e senza più restrizioni.