18:06:24 CASERTA. Lunedì prossimo 28 marzo, a partire dalle ore 10, in via Settembrini, si svolgerà l’inaugurazione della rinnovata Villa di Padre Pio, la cui riqualificazione è stata realizzata grazie al Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) - Città di Caserta - Asse X Sviluppo Urbano PO FESR Campania 2014-2020.

La villetta dispone di un nuovo parco giochi inclusivo di circa 1200 mq e di una fontana a raso. L’area a verde è stata completamente riqualificata e dotata di un moderno impianto di irrigazione con recupero delle acque piovane, con l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano e di un bagno autopulente. Attivo anche un sistema di videosorveglianza con 13 telecamere, collegato alla sala operativa della Polizia Municipale.

Con il sindaco Carlo Marino, gli assessori ed i consiglieri comunali interverranno gli alunni di alcune scuole primarie cittadine.