21:36:42 Riceviamo e pubblichiamo il documento delle organizzazioni sindacali indirizzato ad Asi e Regione Campania sulla Strada ASI chiusa sulla SP 335:

Presidente della Regione Campania

On. V. De Luca

Presidente Consiglio Regionale Campania

On.  Gennaro OLIVIIER10

Assessore Attività Produttive - !Lavoro - Demaniio e patrim1onio

Regione Campania

Do,tt. Antonio MARCHIELLO

Consorzio per l'ariea idi sviluppo industriale della !Provincia di Caserta 1(ASI)

Presidente 1dott.sa Raffaela Pl1GNETTII

Signor Sindaco Comune di Maddaloni Do,tt. Andr1ea De Filippo

Prefettura di Caserta

S.E. Dott. Giuseppe 1CASTALDO

oggetto: Strada ASI chiusa sulla SP 335 nel Comune di Maddaloni alla seconda rotonda proveniente da Caserta Sud (adiacente all’autodemolizione).

le scriventi, con  la presente vorrebbero sapere e conoscere la destinazione della strada in oggetto.

La st1essa chiusa da anni e anni, risulta essere stata costruita per essere funzionale alla zona industriale, di Mad1daloni e in qualche modo alleggerire il traffi1co sulla SP 335, fungendo anche da raddoppio della stessa statale.

Abbiamo cercato di avere notizie a riguardo e da quanto abbiamo appurato sembrerebbe che tale strada doveva essere consegnata al Comune di Maddaloni "ille tempor1e  ma che lo  stesso abbia rifiutato di assumerla come viabilità, in considerazione di gravi carenze strutturali che la stessa presentava.

Oggi tale strada, chiusa e abbandonata, dove la fa da padrona la vegetazione che ha invaso in parte la stess,a e che sicuramente presenterà un manto stradale completamente consumato dal tempo, sembra che a nessuno·interessi la sorte della stessa.

Invece riteniamo, oggi più che mai, che se rimessa in condizioni normali, possa essere funzionale anche a essere una continuazione del Raddoppio della stessa statale SP' 335, visti i numerosi esercizi e centri commerciali presenti e che crea traffico e ingorgo priopri sulla restante parte della SP335 che va dalla rotonda verso Maddaloni.

Nell'attesa idi un sollecito riscontro alla presente si coglie l'occasione per i distinti saluti.

Filt Cgil

A. LUSTRO

Se,gr1e·terie 'Trasporti Caserta

Fit Cisl

P. FEDERICO

Uilt Uil

G. SPANO'

