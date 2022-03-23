BCC MUTUI 2025
11:23:50 Nel pomeriggio di  ieri alcuni  volontari  dell’associazione D.E.A  e Osservatori  Civici  Campania  effettuavano  un  monitoraggio del territorio  in  agro  di  Castel  Volturno e  in  una  stradina che  conduce  alla chiesetta  vicino il centro  Polivalente Laila si  riscontrava  la  presenza  di  un  autovettura abbandonata  ai  margini  del  marciapiedi di  probabile  origine  furtiva, di  colore  argento  metallizzato  marca Toyota  modello  yaris   priva  di  targhe  e  parzialmente depredata  di  tre  ruote e  con  diverse  ammaccature  e  lunotto  posteriore  sfondato.

Poiche era  evidente che  l’autovettura  presentasse una  serie  di  caratteristiche di  abbandono come:

privo di  targa; che creava  intralcio  in  un  area  pubblica; e  che quasi sicuramente  senza  assicurazione; provvista di  una  sola  ruota  e  quindi  palesemente impossibilitato  a  muoversi e  inoltre  l’abbandono persiste da  circa  8  mesi  assumendo  tutte le  caratteristiche  di  rifiuto  speciale da  rimuovere  ad  horas.

