11:23:50 Nel pomeriggio di ieri alcuni volontari dell’associazione D.E.A e Osservatori Civici Campania effettuavano un monitoraggio del territorio in agro di Castel Volturno e in una stradina che conduce alla chiesetta vicino il centro Polivalente Laila si riscontrava la presenza di un autovettura abbandonata ai margini del marciapiedi di probabile origine furtiva, di colore argento metallizzato marca Toyota modello yaris priva di targhe e parzialmente depredata di tre ruote e con diverse ammaccature e lunotto posteriore sfondato.

Poiche era evidente che l’autovettura presentasse una serie di caratteristiche di abbandono come:

privo di targa; che creava intralcio in un area pubblica; e che quasi sicuramente senza assicurazione; provvista di una sola ruota e quindi palesemente impossibilitato a muoversi e inoltre l’abbandono persiste da circa 8 mesi assumendo tutte le caratteristiche di rifiuto speciale da rimuovere ad horas.