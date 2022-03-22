20:58:39 La Segreteria Territoriale della UILA di Caserta esprime tutto il proprio rammarico nei confronti del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle dichiarazione fatte ieri, in occasione dell'inaugurazione a Grottaminarda della nuova Autostazione Air. Campania, in merito alla stabilizzazione degli Idraulico Forestali.

E' intollerabile che dopo mesi di trattative e di impegni presi, da parte della Regione Campania, attraverso il Suo Assessore alle Politiche Agricole Nicola Caputo e i vari Autorevoli interlocutori che si sono di volta in volta avvicendati ai tavoli, il Presidente se ne esce che la stabilizzazione non è possibile e ancora peggio che chi l'ha promessa è un "buontempone", dimenticandosi, guarda caso, che il primo ad aver fatto questa promessa, in ben due campagne elettorali, è stato proprio il Presidente De Luca.

Ora ci viene a dire che il problema degli Idraulico Forestali non riguarda la Regione ma chi li ha assunti, facendo finta di non sapere che sono stati assunti proprio dagli Enti Delegati dalla Regione Campania, ossia dalle Comunità Montane.

Che dire poi delle gravissime affermazioni sul fatto che una parte di questi lavoratori sono dei fannulloni, si vergogni Presidente, Pensi piuttosto che questi lavoratori nell'anno 2021 hanno precipito solo due stipendi a causa delle inadempienze della Regione che Lei amministra, e non ci venga a dire che ha risanato il Bilancio della Regione Campania come se fosse merito Suo, il Bilancio l'ha risanato scaricando sui cittadini tutti i costi che nelle altre Regioni d'Italia sono a carico delle istituzione, una per tutte la Sanità.

Ci chiediamo come può un Presidente di una Regione prendere in giro in questo modo i propri cittadini e inoltre anche i Suoi Assessori facendoli passare per Bugiardi e peggio per Buontemponi, ma che modo di fare politica è mai questo.

E ci chiediamo inoltre come questi politici, che conosciamo come persone serie e affidabili, almeno fino ad ora, possono accettare una condizione del genere, facendosi ridicolizzare e calpestare in questo modo da un Presidente che probabilmente crede di essere diventato il nuovo Zar della Regione Campania. Poi ci si chiede perché la politica non ha più credibilità e perché i cittadini non vanno più a votare.

La UILA di Caserta non ha nessuna intenzione di accettare questo modo squallido di fare politica e metterà in campo tutte le azioni sindacali possibili affinché si mantengano gli impegni presi con il Sindacato e i Lavoratori e si arrivi quanto prima alla stabilizzazione degli Idraulico Forestali.

Il Segretario Generale

(Gaetano Laurenza)