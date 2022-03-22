BCC MUTUI 2025
16:53:13 Doppio appuntamento sul turismo in programma venerdì 25 Marzo 2022, organizzato dalla Consigliera Regionale e neo Capogruppo di 'Noi di Centro' On. Maria Luigia Iodice.

Si partirà alle ore 17 presso la 'Dolce & Salato' di Maddaloni. Interverranno l'Onorevole Clemente Mastella fondatore di 'Noi di Centro' e Sindaco di Benevento, l'Assessore al Turismo della Regione Campania Prof. Felice Casucci, la Consigliera Regionale Maria Luigia Iodice, lo chef internazionale, padrone di casa, Giuseppe Daddio, la dottoressa Lidia Cacciapuoti dell'Associazione Welcome Maddaloni A.P.S. E la Project Manager dottoressa Maria Carmela Inverno.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell'Onorevole Maria Luigia Iodice a partire dalle ore 16.55. Sempre venerdì, ma alle ore 18.30, presso il Palazzo ex Monte dei Pegni di Marcianise replica di 'Turismo: le nuove opportunità per imprese ed enti locali' che vedrà la partecipazione, oltre che dell'On. Mastella, dell'Assessore Casucci e della Consigliera Regionale Iodice, anche del Segretario Regionale di 'Noi di Centro' Luigi Bosco, del Segretario Provinciale di 'Noi di Centro' Orlando De Cristofaro e del Consigliere Provinciale Pasquale Salzillo. A moderare entrambi gli incontri la dottoressa Milena Taddia.  

