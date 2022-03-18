21:48:38 Si torna a morire in provincia di Caserta: il report dell’Asl fa segnare una nuova vittima di Covid. Le notizia non sono migliori quando si analizzano i dati dei positivi attuali: i contagiati salgono infatti a 15006, 746 in più rispetto a ieri.
Sono 1476 i nuovi positivi mentre sono 729 i guariti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.359 casi seguito da Marcianise, con 786 casi
731 i casi a Aversa,
607 i casi a Maddaloni,
507 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
481 i casi a Orta di Atella,
477 i casi a San Nicola la Strada,
364 i casi a Casal di Principe,
355 i casi a Trentola Ducenta,
325 i casi a Frignano,
303 i casi a Lusciano,
278 i casi a Mondragone,
268 i casi a Capodrise,
253 i casi a Teverola,
246 i casi a Capua,
245 i casi a Castel Volturno,
244 i casi a Sessa Aurunca,
243 i casi a San Marcellino,
238 i casi a Piedimonte Matese,
234 i casi a San Cipriano d’Aversa,
231 i casi a Parete,
227 i casi a San Prisco,
212 i casi a Casagiove,
210 i casi a San Felice a Cancello,
203 i casi a San’Arpino,
200 i casi a Gricignano d’Aversa,
195 i casi a Teano,
188 i casi a Santa Maria a Vico,
186 i casi a Macerata Campania,
178 i casi a Casapulla,
175 i casi a Alife,
172 i casi a Villa Literno,
171 i casi a Casaluce,
155 i casi a Succivo,
147 i casi a Sparanise,
141 i casi a Frignano,
138 i casi a Recale,
135 i casi a Portico di Caserta,
133 i casi a Curti,
132 i casi a Villa di Briano,
129 i casi a Cesa,
122 i casi a Alvignano,
121 i casi a Cellole,
115 i casi a San Tammaro,
112 i casi a Bellona,
109 i casi a Caiazzo,
105 i casi a Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,
104 i casi a San Marco Evangelista,
103 i casi a Carinaro,
99 i casi a Vitulazio,
92 i casi a Casapesenna,
90 i casi a Castel Morrone,
87 i casi a Arienzo,
81 i casi a Castello del Matese,
80 i casi a Gioia Sannitica,
77 i casi a Pietramelara,
73 i casi a Carinola,
72 i casi a Cervino,
71 i casi a Falciano del Massico,
67 i casi a Roccamonfina,
59 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
57 i casi a Cancello ed Arnone, Grazzanise,
56 i casi a Calvi Risorta, Riardo,
54 i casi a Pastorano,
53 i casi a Francolise, Mignano Monte Lungo, Ruviano,
52 i casi a Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,
51 i casi a Prata Sannita,
39 i casi a San Potito Sannitico,
38 i casi a Pratella,
36 i casi a Pietravairano,
33 i casi a Castello del Matese,
31 i casi a Santa Maria la Fossa,
30 i casi a Ailano, Presenzano,
28 i casi a Galluccio,
25 i casi a Valle di Maddaloni,
24 i casi a Dragoni, Pontelatone,
23 i casi a Conca della Campania, Marzano Appio,
22 i casi a Caianello, Camigliano,
19 i casi a Liberi,
18 i casi a Raviscanina,
17 i casi a Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Formicola,
16 i casi a Fontegreca,
15 i casi a Baia e Latina,
12 i casi a Castel di Sasso,
11 i casi a San Pietro Infine,
10 i casi a San Gregorio Matese,
9 i casi a Giano Vetusto,
8 i casi a Valle Agricola,
5 i casi a Gallo Matese, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli,
4 i casi a Ciorlano,
3 i casi a Letino,
2 i casi a Gioia Sannitica.
Sfiora il 20%, attestandosi al 19,86, il tasso di incidenza del Covid in Campania.
Sono infatti 8.409 i nuovi positivi su 42.337 test esaminati.
Ieri l'indice era stato del 19,16%.
Nove le nuove vittime, di cui otto nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni scorsi. Sul fronte ospedaliero, in sensibile aumento i posti letto occupati in degenza (588, +25 rispetto al giorno precedente) mentre la situazione è stabile nelle intensive, con 40 ricoverati (-1).