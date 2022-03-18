21:48:38 Si torna a morire in provincia di Caserta: il report dell’Asl fa segnare una nuova vittima di Covid. Le notizia non sono migliori quando si analizzano i dati dei positivi attuali: i contagiati salgono infatti a 15006, 746 in più rispetto a ieri.

Sono 1476 i nuovi positivi mentre sono 729 i guariti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.359 casi seguito da Marcianise, con 786 casi

731 i casi a Aversa,

607 i casi a Maddaloni,

507 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

481 i casi a Orta di Atella,

477 i casi a San Nicola la Strada,

364 i casi a Casal di Principe,

355 i casi a Trentola Ducenta,

325 i casi a Frignano,

303 i casi a Lusciano,

278 i casi a Mondragone,

268 i casi a Capodrise,

253 i casi a Teverola,

246 i casi a Capua,

245 i casi a Castel Volturno,

244 i casi a Sessa Aurunca,

243 i casi a San Marcellino,

238 i casi a Piedimonte Matese,

234 i casi a San Cipriano d’Aversa,

231 i casi a Parete,

227 i casi a San Prisco,

212 i casi a Casagiove,

210 i casi a San Felice a Cancello,

203 i casi a San’Arpino,

200 i casi a Gricignano d’Aversa,

195 i casi a Teano,

188 i casi a Santa Maria a Vico,

186 i casi a Macerata Campania,

178 i casi a Casapulla,

175 i casi a Alife,

172 i casi a Villa Literno,

171 i casi a Casaluce,

155 i casi a Succivo,

147 i casi a Sparanise,

141 i casi a Frignano,

138 i casi a Recale,

135 i casi a Portico di Caserta,

133 i casi a Curti,

132 i casi a Villa di Briano,

129 i casi a Cesa,

122 i casi a Alvignano,

121 i casi a Cellole,

115 i casi a San Tammaro,

112 i casi a Bellona,

109 i casi a Caiazzo,

105 i casi a Pignataro Maggiore, Vairano Patenora,

104 i casi a San Marco Evangelista,

103 i casi a Carinaro,

99 i casi a Vitulazio,

92 i casi a Casapesenna,

90 i casi a Castel Morrone,

87 i casi a Arienzo,

81 i casi a Castello del Matese,

80 i casi a Gioia Sannitica,

77 i casi a Pietramelara,

73 i casi a Carinola,

72 i casi a Cervino,

71 i casi a Falciano del Massico,

67 i casi a Roccamonfina,

59 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

57 i casi a Cancello ed Arnone, Grazzanise,

56 i casi a Calvi Risorta, Riardo,

54 i casi a Pastorano,

53 i casi a Francolise, Mignano Monte Lungo, Ruviano,

52 i casi a Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,

51 i casi a Prata Sannita,

39 i casi a San Potito Sannitico,

38 i casi a Pratella,

36 i casi a Pietravairano,

33 i casi a Castello del Matese,

31 i casi a Santa Maria la Fossa,

30 i casi a Ailano, Presenzano,

28 i casi a Galluccio,

25 i casi a Valle di Maddaloni,

24 i casi a Dragoni, Pontelatone,

23 i casi a Conca della Campania, Marzano Appio,

22 i casi a Caianello, Camigliano,

19 i casi a Liberi,

18 i casi a Raviscanina,

17 i casi a Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Formicola,

16 i casi a Fontegreca,

15 i casi a Baia e Latina,

12 i casi a Castel di Sasso,

11 i casi a San Pietro Infine,

10 i casi a San Gregorio Matese,

9 i casi a Giano Vetusto,

8 i casi a Valle Agricola,

5 i casi a Gallo Matese, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Tora e Piccilli,

4 i casi a Ciorlano,

3 i casi a Letino,

2 i casi a Gioia Sannitica.

Sfiora il 20%, attestandosi al 19,86, il tasso di incidenza del Covid in Campania.

Sono infatti 8.409 i nuovi positivi su 42.337 test esaminati.

Ieri l'indice era stato del 19,16%.

Nove le nuove vittime, di cui otto nelle ultime 48 ore e una risalente ai giorni scorsi. Sul fronte ospedaliero, in sensibile aumento i posti letto occupati in degenza (588, +25 rispetto al giorno precedente) mentre la situazione è stabile nelle intensive, con 40 ricoverati (-1).