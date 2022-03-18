12:19:44 «Con l’approvazione della legge regionale numero 3 del 9 marzo scorso il consiglio regionale compie un passo decisivo per la risoluzione della crisi della società Ctp.

La legge stabilisce che è possibile il passaggio del servizio del trasporto pubblico locale gestito da una società in crisi ad un’altra ad intero capitale pubblico, modificando la vecchia legge. E’ stato, così, nei fatti, dato il via libera al passaggio delle tratte e dei lavoratori alla Air Campania, società ad intero capitale pubblico, che dovrà garantire servizio e livelli occupazionali.

Il grande lavoro che abbiamo svolto in commissione Trasporti con il presidente Cascone e l’attività istituzionale condotta con l’amministratore di Air Campania Anthony Acconcia nelle prossime ore darà i suoi frutti con la formalizzazione del passaggio. Si tratta di una bella notizia per i 496 dipendenti di Ctp costretti per mesi senza stipendio, ma anche per i studenti e pendolari dei comuni dell’agro aversano e del litorale domitio che da inizio anno, nei fatti, si sono visti privati del trasporto pubblico locale in quanto la società non ha coperto più le linee che gestiva».

Lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva e componente della commissione trasporti Vincenzo Santangelo.