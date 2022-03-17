15:23:37 Non si registrano morti, ma, il report dell’Asl comincia a preoccupare di nuovo. E’ salito a 14260 il numero dei positivi con un incremento di 889 caso rispetto a ieri.
Sono stati 1534 i nuovi positivi contro 645 guariti. Su 7598 tamponi processati il 20,19% è risultato positivo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.286 casi seguito da Marcianise, con 759 casi
704 i casi a Aversa,
590 i casi a Maddaloni,
492 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
452 i casi a San Nicola la Strada,
451 i casi a Orta di Atella,
344 i casi a Casal di Principe,
338 i casi a Trentola Ducenta,
325 i casi a Frignano,
286 i casi a Lusciano,
272 i casi a Mondragone,
263 i casi a Capodrise,
241 i casi a Castel Volturno,
236 i casi a Teverola,
235 i casi a San Marcellino,
232 i casi a Capua,
231 i casi a Piedimonte Matese, Sessa Aurunca,
225 i casi a San Prisco,
223 i casi a Parete,
221 i casi a San Cipriano d’Aversa,
200 i casi a Casagiove,
193 i casi a San’Arpino,
185 i casi a Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello,
180 i casi a Macerata Campania, Teano,
179 i casi a Santa Maria a Vico,
166 i casi a Casapulla,
164 i casi a Alife,
159 i casi a Villa Literno,
153 i casi a Succivo,
152 i casi a Casaluce,
138 i casi a Sparanise,
133 i casi a Frignano,
131 i casi a Recale,
130 i casi a Portico di Caserta,
124 i casi a Curti, Villa di Briano,
113 i casi a Cesa,
112 i casi a Bellona,
111 i casi a San Tammaro,
110 i casi a Alvignano, Cellole,
108 i casi a Caiazzo,
107 i casi a Pignataro Maggiore,
106 i casi a Vairano Patenora,
95 i casi a Casapesenna,
93 i casi a San Marco Evangelista,
92 i casi a Vitulazio,
91 i casi a Carinaro,
83 i casi a Castel Morrone,
82 i casi a Arienzo,
74 i casi a Castello del Matese,
73 i casi a Falciano del Massico,
71 i casi a Cervino,
70 i casi a Carinola,
69 i casi a Pietramelara,
66 i casi a Gioia Sannitica,
65 i casi a Roccamonfina,
59 i casi a Grazzanise,
57 i casi a Cancello ed Arnone,
54 i casi a Pastorano,
53 i casi a Calvi Risorta, Francolise,
49 i casi a Mignano Monte Lungo, Prata Sannita,
47 i casi a Sant’Angelo d’Alife,
46 i casi a Riardo,
45 i casi a Piana di Monte Verna,
44 i casi a Ruviano,
43 i casi a Rocca d’Evandro,
38 i casi a San Potito Sannitico,
37 i casi a Pratella,
33 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,
31 i casi a Presenzano,
30 i casi a Galluccio,
28 i casi a Ailano,
27 i casi a Santa Maria la Fossa,
26 i casi a Pontelatone,
23 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Valle di Maddaloni,
22 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno, Marzano Appio,
20 i casi a Caianello,
17 i casi a Formicola, Liberi,
16 i casi a Castel Campagnano,
15 i casi a Fontegreca,
13 i casi a Baia e Latina, San Pietro Infine,
12 i casi a Castel di Sasso, Raviscanina,
9 i casi a San Gregorio Matese,
8 i casi a Valle Agricola,
7 i casi a Giano Vetusto,
6 i casi a Tora e Piccilli,
5 i casi a Gallo Matese, Rocchetta e Croce,
4 i casi a Ciorlano, Letino, Roccaromana,
2 i casi a Gioia Sannitica.