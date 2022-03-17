BCC MUTUI 2025
15:23:37 Non si registrano morti, ma, il report dell’Asl comincia a preoccupare di nuovo. E’ salito a 14260 il numero dei positivi con un incremento di 889 caso rispetto a ieri.

Sono stati 1534 i nuovi positivi contro 645 guariti. Su 7598 tamponi processati il 20,19% è risultato positivo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.286 casi seguito da Marcianise, con 759 casi

704 i casi a Aversa,

590 i casi a Maddaloni,

492 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

452 i casi a San Nicola la Strada,

451 i casi a Orta di Atella,

344 i casi a Casal di Principe,

338 i casi a Trentola Ducenta,

325 i casi a Frignano,

286 i casi a Lusciano,

272 i casi a Mondragone,

263 i casi a Capodrise,

241 i casi a Castel Volturno,

236 i casi a Teverola,

235 i casi a San Marcellino,

232 i casi a Capua,

231 i casi a Piedimonte Matese, Sessa Aurunca,

225 i casi a San Prisco,

223 i casi a Parete,

221 i casi a San Cipriano d’Aversa,

200 i casi a Casagiove,

193 i casi a San’Arpino,

185 i casi a Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello,

180 i casi a Macerata Campania, Teano,

179 i casi a Santa Maria a Vico,

166 i casi a Casapulla,

164 i casi a Alife,

159 i casi a Villa Literno,

153 i casi a Succivo,

152 i casi a Casaluce,

138 i casi a Sparanise,

133 i casi a Frignano,

131 i casi a Recale,

130 i casi a Portico di Caserta,

124 i casi a Curti, Villa di Briano,

113 i casi a Cesa,

112 i casi a Bellona,

111 i casi a San Tammaro,

110 i casi a Alvignano, Cellole,

108 i casi a Caiazzo,

107 i casi a Pignataro Maggiore,

106 i casi a Vairano Patenora,

95 i casi a Casapesenna,

93 i casi a San Marco Evangelista,

92 i casi a Vitulazio,

91 i casi a Carinaro,

83 i casi a Castel Morrone,

82 i casi a Arienzo,

74 i casi a Castello del Matese,

73 i casi a Falciano del Massico,

71 i casi a Cervino,

70 i casi a Carinola, 

69 i casi a Pietramelara,

66 i casi a Gioia Sannitica,

65 i casi a Roccamonfina,

59 i casi a Grazzanise,

57 i casi a Cancello ed Arnone,

54 i casi a Pastorano,

53 i casi a Calvi Risorta, Francolise,

49 i casi a Mignano Monte Lungo, Prata Sannita,

47 i casi a Sant’Angelo d’Alife,

46 i casi a Riardo,

45 i casi a Piana di Monte Verna,

44 i casi a Ruviano,

43 i casi a Rocca d’Evandro,

38 i casi a San Potito Sannitico,

37 i casi a Pratella,

33 i casi a Castello del Matese, Pietravairano,

31 i casi a Presenzano,

30 i casi a Galluccio,

28 i casi a Ailano,

27 i casi a Santa Maria la Fossa,

26 i casi a Pontelatone,

23 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Valle di Maddaloni,

22 i casi a Camigliano, Capriati al Volturno, Marzano Appio,

20 i casi a Caianello,

17 i casi a Formicola, Liberi,

16 i casi a Castel Campagnano,

15 i casi a Fontegreca,

13 i casi a Baia e Latina, San Pietro Infine,

12 i casi a Castel di Sasso, Raviscanina,

9 i casi a San Gregorio Matese,

8 i casi a Valle Agricola,

7 i casi a Giano Vetusto,

6 i casi a Tora e Piccilli,

5 i casi a Gallo Matese, Rocchetta e Croce,

4 i casi a Ciorlano, Letino, Roccaromana,

2 i casi a Gioia Sannitica.

