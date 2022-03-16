BCC MUTUI 2025
17:27:29 Non si registrano morti, ma la situazione che esce fuori dal report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus è tutt’altro che incoraggiante.

Il numero dei positivi continua a salire arrivando a 13371, 573 in più rispetto alle ultime 24 ore.

Sono stati 1336 i nuovi positivi contro 763 guariti.

Su 7238 tamponi processati si è registrato un tasso di positività del 18,46%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.200 casi seguito da Marcianise, con 736 casi

661 i casi a Aversa,

552 i casi a Maddaloni,

468 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

434 i casi a San Nicola la Strada,

432 i casi a Orta di Atella,

325 i casi a Frignano,

317 i casi a Casal di Principe, Trentola Ducenta,

263 i casi a Lusciano,

258 i casi a Mondragone,

248 i casi a Capodrise,

227 i casi a Castel Volturno, Piedimonte Matese,

222 i casi a Teverola,

220 i casi a San Prisco,

216 i casi a Capua,

213 i casi a San Marcellino,

210 i casi a Parete,

205 i casi a San Cipriano d’Aversa,

203 i casi a Sessa Aurunca,

192 i casi a Casagiove,

183 i casi a San’Arpino,

174 i casi a Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello,

171 i casi a Santa Maria a Vico,

166 i casi a Macerata Campania,

163 i casi a Teano,

155 i casi a Casapulla,

153 i casi a Alife,

147 i casi a Villa Literno,

144 i casi a Succivo,

140 i casi a Casaluce,

132 i casi a Sparanise,

126 i casi a Frignano,

124 i casi a Portico di Caserta,

122 i casi a Curti,

121 i casi a Recale,

116 i casi a Villa di Briano,

107 i casi a Pignataro Maggiore,

105 i casi a San Tammaro,

104 i casi a Cesa,

102 i casi a Cellole,

101 i casi a Caiazzo,

97 i casi a Bellona,

96 i casi a Vairano Patenora,

95 i casi a Alvignano,

93 i casi a Casapesenna,

86 i casi a Vitulazio,

81 i casi a San Marco Evangelista,

80 i casi a Carinaro,

78 i casi a Castel Morrone,

77 i casi a Carinola,

73 i casi a Arienzo,

70 i casi a Pietramelara,

68 i casi a Falciano del Massico,

67 i casi a Castello del Matese,

62 i casi a Gioia Sannitica,

61 i casi a Roccamonfina,

57 i casi a Calvi Risorta,

56 i casi a Cancello ed Arnone, Cervino,

51 i casi a Grazzanise,

49 i casi a Pastorano,

46 i casi a Prata Sannita,

45 i casi a Francolise,

44 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Sant’Angelo d’Alife,

41 i casi a Piana di Monte Verna,

40 i casi a Riardo, Ruviano,

36 i casi a Pratella,

33 i casi a Castello del Matese, San Potito Sannitico,

30 i casi a Pietravairano,

29 i casi a Galluccio, Presenzano,

25 i casi a Marzano Appio, Santa Maria la Fossa,

24 i casi a Dragoni,

23 i casi a Capriati al Volturno,

22 i casi a Valle di Maddaloni,

21 i casi a Camigliano,

20 i casi a Pontelatone,

19 i casi a Ailano, 

18 i casi a Castel Campagnano, Formicola,

16 i casi a Caianello, Conca della Campania,

15 i casi a Liberi,

13 i casi a Castel di Sasso,

12 i casi a Baia e Latina, Fontegreca, San Pietro Infine,

9 i casi a Raviscanina,

8 i casi a Valle Agricola,

7 i casi a Giano Vetusto,

6 i casi a Gallo Matese, Tora e Piccilli,

5 i casi a San Gregorio Matese,

4 i casi a Ciorlano, Letino, Roccaromana,

2 i casi a Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce.

Sono 7595 i nuovi positivi al Covid in Campania su 42.581 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,83%, in leggera flessione rispetto al dato di ieri che si attestava al 18,2%.

Quattro i morti, di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati solo nella giornata di ieri.

I posti letto di terapia intensiva occupati sono 38, +1 rispetto a ieri. Aumentano anche i posti letto di degenza occupati, oggi 574 (+21 rispetto a ieri)

 

