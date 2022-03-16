17:27:29 Non si registrano morti, ma la situazione che esce fuori dal report dell’Asl sull’emergenza Coronavirus è tutt’altro che incoraggiante.
Il numero dei positivi continua a salire arrivando a 13371, 573 in più rispetto alle ultime 24 ore.
Sono stati 1336 i nuovi positivi contro 763 guariti.
Su 7238 tamponi processati si è registrato un tasso di positività del 18,46%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.200 casi seguito da Marcianise, con 736 casi
661 i casi a Aversa,
552 i casi a Maddaloni,
468 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
434 i casi a San Nicola la Strada,
432 i casi a Orta di Atella,
325 i casi a Frignano,
317 i casi a Casal di Principe, Trentola Ducenta,
263 i casi a Lusciano,
258 i casi a Mondragone,
248 i casi a Capodrise,
227 i casi a Castel Volturno, Piedimonte Matese,
222 i casi a Teverola,
220 i casi a San Prisco,
216 i casi a Capua,
213 i casi a San Marcellino,
210 i casi a Parete,
205 i casi a San Cipriano d’Aversa,
203 i casi a Sessa Aurunca,
192 i casi a Casagiove,
183 i casi a San’Arpino,
174 i casi a Gricignano d’Aversa, San Felice a Cancello,
171 i casi a Santa Maria a Vico,
166 i casi a Macerata Campania,
163 i casi a Teano,
155 i casi a Casapulla,
153 i casi a Alife,
147 i casi a Villa Literno,
144 i casi a Succivo,
140 i casi a Casaluce,
132 i casi a Sparanise,
126 i casi a Frignano,
124 i casi a Portico di Caserta,
122 i casi a Curti,
121 i casi a Recale,
116 i casi a Villa di Briano,
107 i casi a Pignataro Maggiore,
105 i casi a San Tammaro,
104 i casi a Cesa,
102 i casi a Cellole,
101 i casi a Caiazzo,
97 i casi a Bellona,
96 i casi a Vairano Patenora,
95 i casi a Alvignano,
93 i casi a Casapesenna,
86 i casi a Vitulazio,
81 i casi a San Marco Evangelista,
80 i casi a Carinaro,
78 i casi a Castel Morrone,
77 i casi a Carinola,
73 i casi a Arienzo,
70 i casi a Pietramelara,
68 i casi a Falciano del Massico,
67 i casi a Castello del Matese,
62 i casi a Gioia Sannitica,
61 i casi a Roccamonfina,
57 i casi a Calvi Risorta,
56 i casi a Cancello ed Arnone, Cervino,
51 i casi a Grazzanise,
49 i casi a Pastorano,
46 i casi a Prata Sannita,
45 i casi a Francolise,
44 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Sant’Angelo d’Alife,
41 i casi a Piana di Monte Verna,
40 i casi a Riardo, Ruviano,
36 i casi a Pratella,
33 i casi a Castello del Matese, San Potito Sannitico,
30 i casi a Pietravairano,
29 i casi a Galluccio, Presenzano,
25 i casi a Marzano Appio, Santa Maria la Fossa,
24 i casi a Dragoni,
23 i casi a Capriati al Volturno,
22 i casi a Valle di Maddaloni,
21 i casi a Camigliano,
20 i casi a Pontelatone,
19 i casi a Ailano,
18 i casi a Castel Campagnano, Formicola,
16 i casi a Caianello, Conca della Campania,
15 i casi a Liberi,
13 i casi a Castel di Sasso,
12 i casi a Baia e Latina, Fontegreca, San Pietro Infine,
9 i casi a Raviscanina,
8 i casi a Valle Agricola,
7 i casi a Giano Vetusto,
6 i casi a Gallo Matese, Tora e Piccilli,
5 i casi a San Gregorio Matese,
4 i casi a Ciorlano, Letino, Roccaromana,
2 i casi a Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce.
Sono 7595 i nuovi positivi al Covid in Campania su 42.581 test effettuati per un indice di contagio pari al 17,83%, in leggera flessione rispetto al dato di ieri che si attestava al 18,2%.
Quattro i morti, di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati solo nella giornata di ieri.
I posti letto di terapia intensiva occupati sono 38, +1 rispetto a ieri. Aumentano anche i posti letto di degenza occupati, oggi 574 (+21 rispetto a ieri)