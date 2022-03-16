15:30:38 SAN MARCELLINO. Non si fermano i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di San Marcellino diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Nei giorni compresi tra sabato e domenica il Comandante Piricelli ha ricevuto alcune segnalazioni circa il furto di griglie di ghisa lungo le strade cittadine.

Immediatamente sono scattate le indagine dirette e coordinate dal Comandante Piricelli.

Dagli accertamenti svolti e dalla visione delle telecamere del sistema di viedosorveglianza in Corso Italia è stato accertato che un cittadino al momento sconosciuto aveva asportato in modo furtivo dalla strada alcune griglie di ghisa. Dai successivi approfondimenti effettuati da parte della Polizia Locale e dalle serrate indagini messe in campo si è riusciti a risalire al soggetto che ha posto in essere tale grave reato.

Il cittadino tale M.C. di anni 60 circa è stato invitato al Comando di Polizia Locale, dove il Comandante Piricelli lo ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto di griglie di ghisa dal territorio comunale.