E' cresciuto di quasi mille casi il numero dei positivi nelle ultime 24 ore e si è registrato anche un decesso: è pesante il bilancio del report di oggi dell'Asl sull'emergenza Covid.

I positivi attuali sono 12798, 812 in più rispetto a ieri a causa dei 1632 nuovi positivi e degli 819 guariti.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.151 casi seguito da Marcianise, con 716 casi

622 i casi a Aversa,

525 i casi a Maddaloni,

460 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

439 i casi a San Nicola la Strada,

410 i casi a Orta di Atella,

325 i casi a Frignano,

312 i casi a Trentola Ducenta,

305 i casi a Casal di Principe,

248 i casi a Mondragone,

243 i casi a Capodrise,

240 i casi a Lusciano,

222 i casi a Capua,

210 i casi a Piedimonte Matese,

209 i casi a Castel Volturno,

207 i casi a Teverola,

203 i casi a San Prisco,

201 i casi a San Marcellino,

197 i casi a Casagiove,

194 i casi a Sessa Aurunca,

193 i casi a San Cipriano d’Aversa,

191 i casi a Parete,

177 i casi a Gricignano d’Aversa,

173 i casi a San’Arpino,

169 i casi a Santa Maria a Vico,

164 i casi a Macerata Campania,

169 i casi a San Felice a Cancello,

154 i casi a Casapulla,

146 i casi a Alife,

142 i casi a Villa Literno,

140 i casi a Sparanise,

138 i casi a Teano,

136 i casi a Casaluce,

135 i casi a Succivo,

121 i casi a Curti,

120 i casi a Portico di Caserta,

118 i casi a Recale,

117 i casi a Frignano,

112 i casi a Villa di Briano,

104 i casi a Pignataro Maggiore,

102 i casi a Caiazzo,

97 i casi a Bellona, Cesa,

96 i casi a Alvignano,

92 i casi a Cellole,

90 i casi a Vairano Patenora,

89 i casi a San Tammaro,

87 i casi a Casapesenna,

82 i casi a Vitulazio,

78 i casi a Carinaro, Carinola,

77 i casi a San Marco Evangelista,

70 i casi a Pietramelara,

69 i casi a Castel Morrone,

64 i casi a Arienzo,

60 i casi a Calvi Risorta, Castello del Matese, Falciano del Massico,

55 i casi a Cervino,

52 i casi a Pastorano, Roccamonfina,

51 i casi a Gioia Sannitica,

46 i casi a Cancello ed Arnone,

45 i casi a Grazzanise,

42 i casi a Prata Sannita,

40 i casi a Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,

39 i casi a Francolise, Ruviano,

36 i casi a Pratella, Sant’Angelo d’Alife, San Potito Sannitico,

33 i casi a Castello del Matese,

31 i casi a Galluccio, Presenzano,

30 i casi a Riardo,

28 i casi a Pietravairano,

25 i casi a Capriati al Volturno, Marzano Appio,

24 i casi a Dragoni, Pontelatone,

23 i casi a Santa Maria la Fossa,

22 i casi a Valle di Maddaloni,

19 i casi a Ailano,

18 i casi a Camigliano, Castel Campagnano, Formicola,

14 i casi a Conca della Campania, Castel di Sasso,

12 i casi a Baia e Latina, Liberi,

11 i casi a Caianello, San Pietro Infine,

8 i casi a Fontegreca,

7 i casi a Giano Vetusto, Tora e Piccilli, Valle Agricola,

6 i casi a Gallo Matese, Raviscanina,

5 i casi a San Gregorio Matese,

4 i casi a Ciorlano,

3 i casi a Letino, Roccaromana,

2 i casi a Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce.

Mariano Calazzo