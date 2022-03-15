15:13:12 E’ cresciuto di quasi mille casi il numero dei positivi nelle ultime 24 ore e si è registrato anche un decesso: è pesante il bilancio del report di oggi dell’Asl sull’emergenza Covid.
I positivi attuali sono 12798, 812 in più rispetto a ieri a causa dei 1632 nuovi positivi e degli 819 guariti.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.151 casi seguito da Marcianise, con 716 casi
622 i casi a Aversa,
525 i casi a Maddaloni,
460 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
439 i casi a San Nicola la Strada,
410 i casi a Orta di Atella,
325 i casi a Frignano,
312 i casi a Trentola Ducenta,
305 i casi a Casal di Principe,
248 i casi a Mondragone,
243 i casi a Capodrise,
240 i casi a Lusciano,
222 i casi a Capua,
210 i casi a Piedimonte Matese,
209 i casi a Castel Volturno,
207 i casi a Teverola,
203 i casi a San Prisco,
201 i casi a San Marcellino,
197 i casi a Casagiove,
194 i casi a Sessa Aurunca,
193 i casi a San Cipriano d’Aversa,
191 i casi a Parete,
177 i casi a Gricignano d’Aversa,
173 i casi a San’Arpino,
169 i casi a Santa Maria a Vico,
164 i casi a Macerata Campania,
169 i casi a San Felice a Cancello,
154 i casi a Casapulla,
146 i casi a Alife,
142 i casi a Villa Literno,
140 i casi a Sparanise,
138 i casi a Teano,
136 i casi a Casaluce,
135 i casi a Succivo,
121 i casi a Curti,
120 i casi a Portico di Caserta,
118 i casi a Recale,
117 i casi a Frignano,
112 i casi a Villa di Briano,
104 i casi a Pignataro Maggiore,
102 i casi a Caiazzo,
97 i casi a Bellona, Cesa,
96 i casi a Alvignano,
92 i casi a Cellole,
90 i casi a Vairano Patenora,
89 i casi a San Tammaro,
87 i casi a Casapesenna,
82 i casi a Vitulazio,
78 i casi a Carinaro, Carinola,
77 i casi a San Marco Evangelista,
70 i casi a Pietramelara,
69 i casi a Castel Morrone,
64 i casi a Arienzo,
60 i casi a Calvi Risorta, Castello del Matese, Falciano del Massico,
55 i casi a Cervino,
52 i casi a Pastorano, Roccamonfina,
51 i casi a Gioia Sannitica,
46 i casi a Cancello ed Arnone,
45 i casi a Grazzanise,
42 i casi a Prata Sannita,
40 i casi a Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Rocca d’Evandro,
39 i casi a Francolise, Ruviano,
36 i casi a Pratella, Sant’Angelo d’Alife, San Potito Sannitico,
33 i casi a Castello del Matese,
31 i casi a Galluccio, Presenzano,
30 i casi a Riardo,
28 i casi a Pietravairano,
25 i casi a Capriati al Volturno, Marzano Appio,
24 i casi a Dragoni, Pontelatone,
23 i casi a Santa Maria la Fossa,
22 i casi a Valle di Maddaloni,
19 i casi a Ailano,
18 i casi a Camigliano, Castel Campagnano, Formicola,
14 i casi a Conca della Campania, Castel di Sasso,
12 i casi a Baia e Latina, Liberi,
11 i casi a Caianello, San Pietro Infine,
8 i casi a Fontegreca,
7 i casi a Giano Vetusto, Tora e Piccilli, Valle Agricola,
6 i casi a Gallo Matese, Raviscanina,
5 i casi a San Gregorio Matese,
4 i casi a Ciorlano,
3 i casi a Letino, Roccaromana,
2 i casi a Gioia Sannitica, Rocchetta e Croce.
Mariano Calazzo