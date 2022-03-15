FIAS_CASERTA
12:12:27E' ufficiale la nascita di un nuovo Gruppo Consiliare in Regione Campania. 'Noi di Centro', rappresentato in Consiglio dall'On. Maria Luigia Iodice e dall'On. Luigi Abbate, diventa autonomo e la Capogruppo sara' proprio la Consigliera Regionale casertana.

"Ringrazio tutto il movimento -spiega la dottoressa di Marcianise, Maria Luigia Iodice- ed in particolare il nostro leader Clemente Mastella per la fiducia accordatami. E' un onore, per me, essere Capogruppo di una formazione cosi' importante ed ambiziosa. Daro' il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Naturalmente lo faro' in tandem con l'On. Luigi Abbate, un grande amico ed un ottimo Consigliere Regionale".

