18:00:09 MADDALONI. Sunell è il primo produttore nel mercato della videosorveglianza, fin dagli inizi del 2020 ad aver ottenuto la conformità NDAA, il programma di certificazione che valuta le potenziali criticità connesse alla sicurezza informatica e il livello di rischio degli hacker nei dispositivi hardware e software con collegamento alla rete.

In Italia il 16% delle grandi aziende trascura ancora la cybersecurity, specialmente nella scelta della tecnologia per la protezione degli spazi e il controllo delle persone, nonostante gli scandali recenti come quello sollevato dall'inchiesta di Report su Rai3 sulla fuga di dati dall'Italia alla Cina tramite telecamere per la sicurezza (puntata del 10 Maggio 2021, servizio “L’occhio del dragone”).

Sunell Italia, che implementa e distribuisce in esclusiva nel nostro Paese la tecnologia per la videosorveglianza e la rilevazione della temperatura più avanzata, presenta, nel 2021 il primo ed esclusivo sistema - SunSecurity- che integra analisi video, lettura targhe, allarmi termiche, temperature corporee, riconoscimento facciale, controllo accessi e domotica SmartHome, ultima novità dall'azienda italiana.

Il sistema termoscanner Sunell, con la ormai classica telecamera a forma di Panda (SN-T5G Panther), dal 2020 è presente in tutti i principali siti istituzionali del paese, oltre che in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, Comuni e grandi aziende e pure in scuole e musei per un totale di oltre 250 installazioni.

E non ultimo Sunell Italia è l'unica società del settore che ha installato, fin dal 2019, un cloud p2p in Italia ad uso esclusivo degli utenti italiani, a garanzia della affidabilità e dell'efficienza dei sistemi e per soddisfare le nuove normative inerenti la privacy.

"Con queste credenziali - annuncia il Direttore Commerciale Sunell Italia Massimo Pagani - dopo il debutto nazionale a inizio 2019, stiamo rafforzando la nostra presenza nel mercato regionale di Campania, Basilicata e Puglia grazie al nostro Area Manager, Antonio Razzano, che ha sede a Maddaloni (Caserta) e dispone di una struttura operativa con show room e sala corsi dove rappresentare localmente le tecnologie di Sunell Italia.

"Ci rivolgiamo ai distributori - spiega il sig Razzano - che si occupano di sicurezza e vogliono poter proporre agli installatori la più evoluta e sicura tecnologia disponibile con un brand alternativo, che punta sulla qualità della gamma prodotti e sulla facilità di installazione, pari solo alla complessità della ricerca e sviluppo che sono stati necessari per concepire siffatti strumenti e software. Per enti, istituzioni, aziende e privati si tratta di un'offerta che alza decisamente il livello di sicurezza di strutture e infrastrutture nel pieno rispetto della privacy e con la massima sicurezza dei dati che pur essendo la Sunell una grande corporation cinese (ma di proprietà privata), sono gestiti in Italia".

Al momento sono già state realizzate installazioni in alcuni comuni nel barese e in catene di distributori di carburante con parcheggio in Campania; progetti più limitati sono stati impiantati in negozi, residenze private e condomini.

Massimo Pagani sottolinea: “Noi lavoriamo in modo diverso dai nostri competitors, perché siamo diversi e siamo italiani. La nostra politica ci ha portato ad ottenere anche la certificazione ISO9001 nel 2020 e la ISO14001 nel 2021, che identifica una serie di norme tecniche relative alla gestione ambientale delle organizzazioni. E’ un passo importante, visto che consente ai nostri clienti di ottenere in alcuni casi agevolazioni o contributi e in altri di partecipare a bandi che richiedono tale requisito".

Nel mondo, i prodotti Sunell sono ampiamente utilizzati in oltre 100 Paesi in siti ad alta criticità sia pubblici sia privati, per la sicurezza nazionale, nella finanza, per il controllo traffico, nelle telecomunicazioni, nelle centrali di energia elettrica, negli edifici domotici, ecc.

Sunell Italia ha la sede direzionale a Rho (Milano) e il sito amministrativo e logistico a Catania con oltre 10.000 mq coperti, dotato di magazzino automatico e personale al lavoro su due turni per garantire consegne celeri entro le 48 ore sia in Italia che in Europa. Prima del 2019 i prodotti Sunell erano già presenti in istituzioni pubbliche e private di primaria importanza come Autostrade per l’Italia, Anas, Polizia di Stato, Atm – Metropolitana Milanese, Porto di Genova, oltre che in numerosi Comuni per il controllo della sicurezza cittadino. Dal 2019, la Corporation cinese ha scelto di essere nel mercato italiano direttamente con la organizzazione commerciale Sunell Italia e una ricerca e sviluppo in Italia per realizzare prodotti di concezione europea.

Le linee di prodotto sono tre in base alle diverse tipologie di applicazione, Project, a tecnologia avanzata per qualità dell'immagine, dei sensori e delle risoluzioni, Professional per realtà di dimensione media residenziale e civile; Smart per il quotidiano, nel residenziale, nelle scuole e nelle piccole aziende e Easy dov’è necessaria una maggiore aggressività economica mantenendo comunque un prodotto di qualità". Apparecchi e soluzioni sono il risultato evolutivo di un R&D department di oltre 200 addetti. Certificazioni: ISO9001, ISO14001 e OHSAS18000 e anche RoHS, CE, FCC, CMA. Ogni apparecchio viene testato con sistemi ad alta precisione.